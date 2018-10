Mojave : plongeon dans le dernier macOS et son mode sombre

Cette année, le nouveau cru de macOS était sans doute plus attendu que d'habitude. Et pour cause : les utilisateurs bénéficient d'un mode sombre, se voulant plus neutre pour travailler sur les contenus. Le système comporte cependant de nombreux autres ajouts, plus ou moins pratiques et réussis.

Comme à chaque automne, Apple a diffusé il y a quelques semaines de nouvelles versions majeures pour l’ensemble de ses produits matériels : iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 et bien sûr celui qui nous intéresse aujourd’hui, macOS 10.14. Son nom Mojave tire son nom du désert que l’on trouve au sud de la Californie (même s’il déborde un peu sur l’Arizona et le Nevada).

Le désert s’exprime d’ailleurs au travers d’un fond d’écran qui, pour la première fois, est dynamique, évoluant au cours de la journée ou de la nuit. Mais Mojave était surtout attendu pour son mode sombre, qui justifiera à lui seul la mise à jour pour de nombreux utilisateurs. Mais heureusement, le système ne se limite pas à cette seule nouveauté.

Mojave apporte une série d’outils, pour certains franchement sympathiques. On appréciera entre autres la nouvelle vue Galerie du Finder, capable d'économiser du temps à ceux manipulant souvent des photos.

Nous allons donc passer en revue l’ensemble des apports de macOS 10.14, dont certains sont loin d’être anodins.

Les Mac compatibles, sauvegarde et installation