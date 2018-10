PRM01 : un adaptateur pour monter deux mini PC Shuttle dans un emplacement 2U

Lorsque l'on pense à un mini PC et l'emplacement où le mettre, la logique nous mène vers l'arrière d'un écran ou un espace caché du bureau. Mais il y a d'autres possibilités... comme le mettre dans une baie pour serveurs.

Depuis des années, Shuttle fait office de référence dans le domaine des mini PC. Si la marque s'est un peu éloignée du grand public pour se focaliser sur des solutions visant les professionnels, elle propose une gamme assez complète et plusieurs formats permettant de s'adapter à différents usages.

Il y a bien entendu l'historique XPC cube, le XPC nano ou encore ses tout-en-un. Mais ces dernières années, celui qui a connu le plus de mises à jour est le XPC slim. Plusieurs déclinaisons existent, plus ou moins épaisses, avec un refroidissement passif ou actif et une connectique parfois adaptée à un usage embarqué ou industriel.

Il peut aussi bien être utilisé sur un bureau à plat, à la verticale sur un pied ou derrière un écran via un kit de montage VESA. Mais il y a une dernière possibilité assez peu évoquée : l'installation dans un rack via un emplacement 2U.

Des mini PC plutôt que des racks