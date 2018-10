Deux députés veulent taxer Airbnb, premier pas avant un impôt sur les « Gafam »

Dans le cadre d’une future proposition de loi, les députés Philippe Huppé (LREM) et Daniel Fasquelle (LR) entendent faire payer aux plateformes de réservation installées à l’étranger leurs impôts en France. Ils mettent sur la table une taxe de 5 % de leur chiffre d’affaires.

La question de la fiscalité du numérique est un vieux serpent de mer. Le principe est connu : des entreprises s’installent dans de lointaines contrées pour proposer des services en France qui, après montages aux petits oignons, échappent en tout ou partie à l’impôt.

Cette optimisation fiscale génère ainsi une inégalité avec les acteurs installés ou souhaitant s’implanter dans notre pays, ceux-là étant soumis à des prélèvements beaucoup plus confiscatoires.

Sur le terrain des plateformes de réservation en ligne comme AirBnb, le député Daniel Fasquelle remarque sans mal que « les plus importantes ne sont pas domiciliées en France et n’acquittent aucun impôt sur les sociétés ». « Il est inadmissible que Booking et Airbnb ne paient aucun impôt en France ! » ajoute Philippe Hyppé.

À titre d'illustration, en Europe, les personnes qui louent leur bien avec Airbnb concluent un contrat avec Airbnb Ireland UC, installée à Dublin. En 2014, BFM Business notait que « l'argent que vous versez au site effectue (…) un périple passant par plusieurs pays, essentiellement des paradis fiscaux. Car l'objectif de ces circuits est bien sûr d'échapper à l'impôt, à commencer par celui du pays où est situé l'appartement ».

Avec leur proposition de loi, qui fait suite aux travaux de la Mission d’information et de contrôle sur la « Loi Macron » d’août 2015, les élus LR et LREM comptent du coup « créer une taxe sur le chiffre d’affaires de ces plateformes, compatible avec le droit de l’Union européenne ».

Un article unique, une taxe de 5 %