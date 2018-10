Bandes-annonces : 16 levers de Soleil, Upgrade, Rocketman (Elton John), Titans et... Nicky Larson

Cette semaine, Thomas Pesquet, Bradley Cooper, Lady Gaga et Kev Adams sont à l'affiche. Pour les amateurs de science-fiction, Upgrade vous tend les bras. Des bandes-annonces pour le film Nicky Larson (sic), Dark Phoenix, Rocketman, Creed II, Venom et Titans ont été mises en ligne.

Thomas Pesquet dans l'espace, Kev Adams dans Alad'2

Les amateurs d'espace l'auront certainement deviné à la lecture du titre : dans 16 levers de Soleil il va être question de la Station spatiale internationale (les astronautes à bord profitent de 16 levers et couchers de notre étoile par jour). « S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint-Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale ».

Changeons complètement de registre avec Alad'2. Voici le pitch : « Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse ». On se demande si Alad'2 fera mieux que Les nouvelles aventures d'Aladin qui avait obtenu des moyennes de 4,7 sur 10 sur IMDb et 2,6 sur 10 chez SensCritique.

A Star Is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga, un humain « upgradé »

A Star Is Born est un nouveau remake du film Une étoile est née de 1937. Pour ce film, le réalisateur Bradley Cooper joue également le rôle principal (Jackson Maine) aux côtés de Lady Gaga (Ally). Sam Elliott et Andrew Dice Clay sont également à l'affiche. Dans ce drame, Jackson va tomber amoureux de la talentueuse Ally et la propulser sur le devant de la scène. « Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin… ».

Enfin, Upgrade ressemble à un mélange entre Robocop et Astro Boy : « Après la mort de son épouse lors d'une violente agression qui l'a laissé paralysé, Grey Trace est approché par un inventeur milliardaire qui propose de lui administrer un remède expérimental qui va "upgrader" son corps et ses facultés. Désormais doté d'un implant fonctionnant à l'intelligence artificielle, Grey voit ses capacités physiques décuplées et se lance dans une mission vengeresse, afin de faire payer ceux qui ont tué sa femme ».

X-Men Dark Phoenix : un prequel centré sur Jean Grey

La 20th Century Fox revient sur le personnage emblématique de Jean Grey dans Dark Phoenix, une nouvelle aventure des X-Men. L'action se déroule durant la jeunesse du groupe de superhéros : « Alors qu’ils se préparent à lutter contre une invasion extraterrestre qui pourrait réduire à néant la vie sur Terre, les X-Men vont devoir faire face à un danger mortel venant de leur propre famille ».

Le film était initialement prévu pour sortir en février de l'année prochaine, mais il aurait été décalé au mois de juin indique Deadline, la période étant jugée plus propice. Ce n'est pas le seul changement dans le calendrier, comme le rapportent nos confrères : Alita: Battle Angel n'arrivera finalement pas à la fin de l'année, mais en février 2019.

Enfin, en décembre 2018 devrait sortir un « nouveau » Deadpool, ou plus exactement une version édulcorée de Deadpool 2 accessible aux plus jeunes. Ryan Reynolds a tweeté une photo de son personnage en costume de Noël, sans autre indication.

La justice s'appelle Nicky ou Baaba Keita (Omar Sy)

Il s'agit bien d'une bande-annonce pour le film Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, une adaptation de la série animée éponyme, elle-même tirée du manga City Hunter. C'est le quatrième film réalisé par Philippe Lacheau après Babysitting, Babysitting 2 et Alibi.com. Il tient aussi le rôle principal de Nicky, aux côtés de Tarek Boudali, Julien Arruti et Élodie Fontan. L'incontournable (au moins dans le manga) Mammouth sera incarné par Kamel Guenfoud. Au cinéma le 6 février.

Dans deux semaines, Le Flic de Belleville sera à l'affiche, avec Omar Sy dans le rôle principal. Metropolitan Film vient de mettre en ligne un nouvel extrait où l'acteur « parle le flic américain ». Il sera pour rappel envoyé outre-Atlantique pour mener une enquête qui promet d'être agitée.

Elton John est Rocketman, Rocky reprend du service sur le banc

Le 29 mai 2019, Rocketman sortira sur grand écran. Le film vous propose de « vivre le rêve derrière la légende ». Il s'agit évidemment d'un biopic sur Sir Elton John et sa rencontre avec Bernie Taupin. Elton John sera incarné par Taron Egerton, un acteur qu'il a déjà croisé dans Kingsman : le Cercle d'or (le chanteur y jouait son propre rôle).

Le 9 janvier, Adonis Creed remontera sur le ring dans Creed II pour affronter Viktor Drago, fils d'Ivan Drago qui a tué son père Apollo Creed : « Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les valeurs familiales ».

Deux méchants : Venom et Michael Myers

Programmé pour le 24 octobre, Halloween promet d'être l'affrontement final entre Michael Myers et Laurie Strode, de nouveau incarnée par Jamie Lee Curtis.

De son côté, Sony Pictures a mis en ligne quelques images d'un combat entre Venom et des forces de l'ordre. Tom Hardy enfilera son costume à partir de la semaine prochaine sur grand écran.

Daredevil revient, les Titans arrivent

Neflix a mis en ligne une vidéo pour la troisième saison de Daredevil, qui sera disponible dès le 19 octobre, accompagnée de ce texte : « Fisk est de retour ».

Puisque l'on parle de lutter contre des forces obscures, voici Le Protecteur d'Istanbul : « Hakan n'a vraiment rien d'un héros, et quand il découvre qu'il est lié à un ordre ancien dont la mission secrète est de protéger Istanbul, son monde est bouleversé. Il apprend soudain que sa ville est menacée ». Pas de date de sortie pour l'instant.

Toujours avec des superhéros, voici une bande-annonce pour Titans. Cette série « suit les aventures de Robin, surgi des ténèbres de Gotham pour prendre la tête d'une nouvelle bande de jeunes superhéros : Raven, Starfire et Beast Boy. Unissant leurs forces pour affronter leurs propres démons et sauver le monde du mal, ils réalisent une chose... seuls, ils sont des êtres brisés, mais ensemble, ils sont les Titans ». Là encore, nous n'avons pas de date pour le moment.

Un attentat, des adulescents, d'étranges pâtisseries...

La plateforme de streaming présente également 1983 : « Des décennies après un attentat terroriste, un étudiant en droit et un flic découvrent un complot qui a fortifié le rideau de fer et encouragé la répression en Pologne ». « Et si votre histoire reposait sur un mensonge ? » se demande Netflix. Réponse à partir du 30 novembre.

Le même jour, la première saison de Baby sera également mise en ligne : « Inspirée d'une histoire vraie, cette série suit un groupe d'adolescents romains dont la quête d'identité et d'indépendance défie la société ».

Le 12 octobre, ce sera au tour de la première saison des Curieuses créations de Christine McConnell : « Pâtissière et artiste de talent, Christine McConnell remplit sa maison hantée de créations aussi envoûtantes qu'effrayantes... et de créatures férocement inquiétantes ».

Pêle-mêle, citons aussi la saison finale de House of Cards (2 novembre), le documentaire Ils m'aimeront quand je serai mort sur Orson Welles (pas de date) et Private Life (5 octobre).