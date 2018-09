Replay : pistage commercial, nucléaire et vitamines

Ces derniers jours, le petit écran s'est inquiété du pistage commercial via les cartes de fidélité et les assistants vocaux. Il s'est aussi attardé sur le vieillissement des centrales nucléaires, avant de revenir sur les larges promesses des produits vitaminés.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Avions, amour des robots et Alstom

France 5 continue sa série Rêver le futur, cette fois sur « l'alimentation du futur », de plus en plus contrainte par le réchauffement climatique et la réduction des ressources. En ligne jusqu'au 2 octobre. Pour sa part, Xenius d'Arte s'est penché sur la construction d'un avion moderne et l'architecture des bâtiments de demain. Le premier est disponible jusqu'au 27 octobre, le second jusqu'au 25 décembre.

Sur Arte, Philosophie se demande si on peut vraiment aimer un robot. L'émission est en ligne jusqu'au 27 novembre. La chaine propose aussi de suivre des grenouilles, « championnes du camouflage » ; jusqu'au 26 octobre. Elle poursuit sa série Paradis de rouille, avec un épisode sur les cimetières de voitures de la première moitié du XXe siècle (jusqu'au 26 octobre) et un autre sur des édifices fantomatiques (jusqu'au 23 octobre). La série est disponible sur le site d'Arte.

Pour sa part, LCP rediffuse une enquête sur la vente d'Alstom à General Electric, qualifiée d'affaire d'État. Plus léger, RMC Découverte sort deux émissions sur le Boeing 747, « un défi ambitieux » et « démocratisation des voyages aériens ». Elles sont en ligne jusqu'au 4 octobre.

France 5 rediffuse « En quête de vie dans l'univers » (jusqu'au 29 octobre). Arte enchaine trois documentaires. Un premier sur l'histoire de l'éclairage urbain (jusqu'au 23 novembre), le deuxième sur l'hérédité des traumatismes (jusqu'au 21 octobre) et un troisième sur l'histoire des baleines (jusqu'au 25 décembre).

L'espionnage des clients par les marques (jusqu'au 29 septembre)

Dans sa dernière émission, Tout compte fait s'intéresse à deux sujets : le suivi de la consommation via les cartes de fidélité et les assistants personnels. Les Français auraient en moyenne entre six et dix cartes de fidélité. L'émission se demande donc ce qui est fait de toutes ces données, comment elles sont protégées et si ces réductions sont vraiment avantageuses pour les clients.

Sur les assistants vocaux et enceintes connectées, l'émission prédit « une révolution technologique qui s'annonce ». Essai de quelques possibilités, rencontre avec un chercheur, un agent de la Cnil et un site web qui mise sur ce nouveau canal... L'équipe fait le tour des espoirs (y compris commerciaux) et des craintes autour de ces objets.

L'énergie nucléaire en France

Dans un documentaire, Public Sénat s'attarde sur la place du nucléaire dans la politique énergétique française. Le point de départ, désormais classique : le vieillissement des centrales, 34 des 58 réacteurs hexagonaux dépassant les 40 ans d'ici dix ans. « Il y a une espèce d'épopée industrielle autour du nucléaire » estime Corinne Lepage dans l'émission.

L'émission revient sur les arguments pour cette énergie, dite propre, sûre et économe. La question du surdimensionnement du parc nucléaire est aussi posée, tout comme celles de la montée du chauffage électrique et du chantier de l'EPR. L'équipe insiste sur les dangers potentiels des centrales, comme l'avait récemment fait Envoyé spécial dans un reportage.

Vitamines et mythes (jusqu'au 25 octobre)

Arte se penche sur les vertus prêtées aux vitamines, de leur importance réelle à celles fantasmées. Pour le vidéaste Derek Muller, qui narre ce documentaire de 2017, les vitamines sont au centre d'un « marché juteux » avec les compléments alimentaires.

Possiblement nocives pour ceux n'en ayant pas besoin, ces vitamines en surplus sont pourtant vendues en masse. En Europe, selon l'émission, les problèmes ne seraient d'ailleurs pas tant les carences que les excès en sucre ou sel, par exemple. L'équipe offre une plongée dans cet aspect méconnu de notre alimentation, derrière les larges promesses marketing de ces produits.