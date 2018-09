Forfaits eSIM pour iPhone : les opérateurs français se font à l'idée, mais trainent des pieds

Quatorze opérateurs sont partenaires d'Apple pour le lancement de l'iPhone Xs et de son eSIM, mais aucun français dans le lot. Si Bouygues Telecom, Orange et SFR disent travailler sur le sujet, ils semblent encore assez peu motivés.

Lors de l'annonce des nouveaux iPhone Xs et Xs Max (lire notre compte rendu), Apple précisait qu'ils possédaient une eSIM en plus du traditionnel emplacement pour une carte nano-SIM physique. De quoi ouvrir la voie à la gestion de plusieurs forfaits dans un même appareil, mais aussi à un changement simplifié d'opérateur... en théorie.

Une intégration de la carte SIM de longue date chez Apple

L'eSIM est pour rappel d'un élément sécurisé pensé pour prendre place directement sur la carte mère afin de gérer un abonnement. Pas besoin donc d'insérer et de modifier une carte physique, tout se fait de manière logicielle.

Apple n'en est pas à son coup d'essai sur le sujet. Il y a maintenant près de quatre ans il avait lancé son « Apple SIM » , puis l'avait intégrée dans un iPad Pro, sans réussir à entrainer les opérateurs français dans son sillage. Il y a ensuite eu la montre connectée Apple Watch Series 3 avec eSIM.

Orange est toujours le seul partenaire français (lire notre analyse) permettant d'en profiter, via une option payante. Dans le cas des iPhone Xs (Max), l'eSIM intégrée ne remplace pas l'emplacement nano-SIM mais vient en complément. Et pour qu'elle permette de souscrire à un forfait, il faudrait que les opérateurs jouent le jeu et proposent des offres compatibles.

Des avantages, mais une réticence des opérateurs