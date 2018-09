Bandes-annonces : Les Frères Sisters, Captain Marvel, Retour de Mary Poppins, Silvio et les autres

Entre Les Frères Sisters, La Nonne, L'Amour est une fête et Carnage chez les Puppets, les films à l'affiche cette semaine ne s'adressent pas vraiment aux plus jeunes. Du côté des bandes-annonces, nous avons Le Retour de Mary Poppins, Silvio et les autres et enfin Captain Marvel pour mettre tout le monde d'accord.

Passez du côté obscur avec Les Frères Sisters et La Nonne

Cette semaine, le western Les Frères Sisters sera à l'affiche. Cette histoire est une adaptation du roman du même nom de Patrick deWitt, sous la direction de Jacques Audiard, fils « du » Michel : « Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ? ».

Continuons avec un film d'horreur : La Nonne, interdit au moins de 12 ans. Après le suicide d'une jeune nonne, le Vatican envoie un prêtre et une novice pour enquêter. « Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés… » Bref, (encore) un film d'horreur surfant sur la religion.

Une plongée dans le X des années 80, un poulain à former

L'Amour est une fête est également interdit aux moins de 12 ans, mais pas pour les mêmes raisons. Cette fois-ci, il est question de pornographie, et plus particulièrement des deux patrons d’un peep-show qui vont tenter de se reconvertir en producteurs de films X : Franck (Guillaume Canet) et Serge (Gilles Lellouche). « Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c’est que nos deux « entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le business du "X" parisien. »

Enfin, Alexandra Lamy est à l'affiche dans Le Poulain, un film réalisé par Mathieu Sapin. Ce dernier est principalement connu en tant qu'auteur et dessinateur de bande dessinée. « Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine ». Il va apprendre à ses côtés, gravir les échelons, jusqu'à « un poste très stratégique ».

Terminons avec Carnage chez les Puppets. Le film mélange acteurs et images de synthèses, mais « n'est pas un film pour enfants ». L'histoire se déroule dans les bas-fonds de Los Angeles où humains et marionnettes (puppets) vivent ensemble : « Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du "Happy Time Gang", une émission de marionnettes très populaire ».

Captain Marvel : une première bande-annonce en attendant le 6 mars

Captain Marvel (incarnée par Brie Larson) n'arrivera pas avant le 6 mars de l'année prochaine (juste avant Avengers 4), mais le prochain film de l'univers cinématographique de Marvel se dévoile déjà dans une première bande-annonce des plus animées. Elle n'est accompagnée que d'une courte légende : « Découvrez ce qui fait d'elle une héroïne ».

La date d'aujourd'hui ne doit rien au hasard : c'est l'anniversaire de la création du département de la Force aérienne des États-Unis. Or, Carol Danvers (alias Captain Marvel) était justement une pilote de l'US Air Force avant de se transformer et partir avec la StarForce. Phil Coulson et Nick Fury sont également de la partie dans cette bande-annonce.

Mary Poppins et Silvio Berlusconi : deux ambiances

Dans deux mois, Mary Poppins reviendra sur grand écran pour de nouvelles aventures simplement baptisées Le Retour de Mary Poppins. La super nounou prend cette fois-ci les traits d'Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada, Looper, Edge of Tomorrow), toujours au service de la famille Banks. Colin Firth, Meryl Streep et Dick Van Dyke (déjà présent dans la version originale) sont à l'affiche.

Changeons complètement de registre avec Silvio et les autres. Vous l'aurez certainement compris, il n'est pas question d'une super nounou, mais de la vie (agitée) de l'homme politique Silvio Berlusconi (alias il Cavaliere) qui a été par deux fois président du Conseil des ministres italien. La bande-annonce de Paolo Sorrentino ne ménage pas son image d'homme à femmes (entre autres).

Voici le synopsis : « Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme. Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespéré d’être vide ». Au cinéma le 31 octobre.

Des veuves, un hôtel particulier, le premier homme sur la Lune

La 20th Century Fox continue de dévoiler Les Veuves : « Chicago, au cœur de la tourmente, quatre femmes, qui n'ont rien en commun si ce n'est une dette liée à l'activité criminelle de leurs maris décédés, prennent leur sort en main et conspirent ensemble pour forger l'avenir qu'elles se sont choisi ». Sortie prévue pour le 28 novembre.

Le studio présente continue également de présenter doucement Sale temps à l'Hôtel El Royale : « Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El Royale sur les rives du lac Tahoe ; un hôtel miteux au lourd passé. Au cours d’une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter… avant de prendre un aller simple pour l’enfer ». Le film se paye un casting haut de gamme avec Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson et Cynthia Erivo.

Universal Pictures met en ligne une nouvelle bande-annonce pour First Man. Il retrace la conquête de la surface de la Lune par la NASA. Le film revient évidemment sur l'équipage d'Apollo 11, plus particulièrement Neil Armstrong et la gigantesque fusée Saturn V. Si la fin nous la connaissons tous, c'est l'occasion de découvrir l'envers du décor par les yeux de Damien Chazelle. Au cinéma le 17 octobre.

Deux séries : Homecoming (avec Julia Roberts) et Maniac (avec Emma Stone)

Enchainons avec la première bande-annonce pour la série Homecoming d'Amazon, avec Julia Roberts. Elle est réalisée par Sam Esmail (créateur de Mr. Robot) et sera disponible à partir du 2 novembre sur la plateforme Prime Video.

Netflix propose une nouvelle bande-annonce pour Manic, qui sortira le 21 septembre. Emma Stone et Jonah Hill sont à l'affiche, de cette série pour le moins surprenante : « l'histoire d'Annie Landsberg et d'Owen Milgrim, deux inconnus qui participent aux derniers essais cliniques d'un mystérieux traitement pharmaceutique. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu ».

Le bon apôtre, La ballade de Buster Scruggs, etc.

Le 12 octobre, ce sera au tour du film Le bon apôtre qui annonce sans détour que « la promesse du divin n'est qu'une illusion ». Le 26 octobre, Sabrina fêta ses seize ans, mais c'est un anniversaire quelque peu spécial pour cette adolescente moitié humaine, moitié sorcière.

Enfin, le 16 novembre, ce sera au tour de La ballade de Buster Scruggs, « un western d'anthologie en six volets mettant en scène les légendes du Far West vues par les incomparables réalisateurs et scénaristes Joël et Ethan Coen » affirme Netflix. Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.