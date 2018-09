Boutique de l’Élysée : pourquoi Next INpact saisit la Cnil

Tout juste lancée, la boutique de l’Élysée respecte-t-elle le RGPD sur toute la ligne ? Nous avons déposé une réclamation auprès de la Cnil, après avoir identifié différents problèmes susceptibles de se poser dans ce haut lieu de consommation made in France.

Vendredi 14 septembre, l’Élysée a mis en ligne sa boutique officielle. Dans ses rayons, des produits dérivés à l’honneur de l’institution, mais aussi de son chef de file. Le site a fait les gros titres après son lancement. Il aurait enregistré 350 000 euros de ventes en seulement trois jours.

Nous n’avons pas évoqué cette opération commerciale, préférant explorer depuis vendredi l’angle moins clinquant du RGPD. Lorsque l’Élysée lance une telle opération, les données personnelles sont une question sensible, d'autant que sa large couverture médiatique a drainé un grand nombre de badauds. Et c’est justement pour nous assurer d’un parfait respect avec le règlement européen ou la loi de 1978 que nous avons saisi la Cnil, non sans isoler plusieurs difficultés potentielles.

D’abord, qui est responsable de ce site ? C’est Alexandre Benalla, d’après nos confrères de Quotidien, qui s’appuient sur des déclarations durant sa garde à vue (« J'ai sous ma responsabilité la mise en place d'une boutique en ligne et le projet d'une boutique physique qui a pour objet la vente de produits dérivés »).

Sur le terrain juridique, le responsable de traitement est surtout Expendo Organisation, une SARL située à Pigny, dans le Cher, avec pour gérant un certain Cedric Bastié. L’intéressé dispose d’autres mandats similaires, notamment auprès de B2C Communication Evasion. Il a une certaine expérience du Château, pour y avoir animé en 2009 le goûter de Noël.

Quelles sont les difficultés identifiées ? Sur la page relative aux données personnelles, là où le site définit sa politique de gestion de ce patrimoine sensible, plusieurs questions se posent quant à la politique des cookies, ainsi que celle de l’exploitation des données personnelles, outre la durée de conservation des données et les missions du délégué à la protection des données (DPO).

Politique des cookies