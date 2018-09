Bandes-annonces : Première année, J'ai perdu Albert, Daredevil, Halloween, Narcos: Mexico

Alors que la rentrée scolaire est encore toute fraîche, Première année nous plonge dans la fac de médecine. Dans J'ai perdu Albert il est question d'une voyante avec l’esprit d’Albert Einstein. Du côté des bandes-annonces, Halloween, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, Blindspotting et de nombreuses séries sont à l'honneur.

La première année de médecine serait plus simple avec Albert dans la tête

Première année relate la vie (compliquée et usante) de deux étudiants en première année de médecine. Antoine tente pour la troisième fois de réussir le concours, tandis que Benjamin arrive directement du lycée. Ce dernier « réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête ».

Stéphane Plazza (acteur, animateur télévision, radio et agent immobilier) est à l'affiche de J'ai perdu Albert, avec Julie Ferrier et Josiane Balasko. Ce film de Didier van Cauwelaert est une adaptation de son roman éponyme. Voici l'histoire : « Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein ». Mais ce dernier décide de déménager dans le cerveau de Zac, dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. Albert, Chloé et Zac vont vivre alors deux jours d'un ménage à trois très particulier.

Une femme venge sa famille, un père cherche sa fille sur Internet

Dans Peppermint, Jennifer Garner incarne Riley North : « une jeune mère de famille dont le mari et la petite fille viennent d’être assassinés par un gang. Face à système judiciaire corrompu qui remet en liberté les meurtriers qu’elle avait pourtant formellement identifiés, Riley décide de prendre les armes pour faire payer tous ceux qui, de prêt ou de loin, sont impliqués ». Bref, il y a une justicière dans la ville.

Dans Searching, un père va partir à la recherche de sa fille portée disparue. Puisque l'enquête officielle ne donne rien de probant, il décide de « mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille ». Mais se plonger dans les traces numériques de sa fille ne sera évidemment pas de tout repos et réserve évidemment de mauvaises surprises.

Après YouTube, Les Déguns sur grand écran

Terminons avec Les Déguns de Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. Il s'agit du premier long métrage d'une web-série auparavant diffusée sur YouTube (entre début 2014 et fin 2017). Voici le pitch : « Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus improbables les unes que les autres ».

Jamie Lee Curtis revient dans Halloween, Clara découvre un monde parallèle

Une semaine avant la fête d'Halloween (le 24 octobre donc), le film Halloween sera à l'affiche... avec Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Michael Myers, « le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween 40 ans plus tôt » sera également de retour. Son séjour en hôpital psychiatrique ne semble pas avoir réglé tous ses problèmes. Cette fois-ci Laurie Strode ne compte pas se laisser faire et espère bien « lui faire la peau ».

Disney propose une nouvelle vidéo pour Casse-Noisette et les Quatre Royaumes qui sortira le 28 novembre. S'il ne s'agissait pas d'un film Disney, nous pourrions presque croire au scénario de Transpotting 42 : « La veille de Noël, lors d’une fête organisée par son parrain Drosselmeyer (Morgan Freeman), la jeune Clara (Mackenzie Foy) découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à une étrange clé… qui pourrait bien ouvrir l’écrin contenant l’inestimable cadeau que lui a légué sa défunte mère. Malheureusement, celle-ci est volée par une petite souris. N’écoutant que son courage, Clara la poursuit et se retrouve propulsée dans un monde parallèle, magique et énigmatique ».

Metropolitan Films continue de dérouler doucement des vidéos pour Blindspotting (3 octobre) : « Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin prenne fin. En attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans un Oakland en pleine mutation. Mais lorsque Collin est témoin d’une terrible bavure policière, c’est un véritable électrochoc pour le jeune homme. Il n’aura alors plus d’autres choix que de se remettre en question pour prendre un nouveau départ ».

Grey's Anatomy saison 15 et The Walking Dead saison 9

Grey's Anatomy reviendra pour une quinzième saison, qui semble encore un peu plus mettre le cap sur les histoires d'amour, notamment avec la présence de deux nouveaux médecins qui ne laissent pas indifférents certains patients. Bien évidemment, il y est également question du cas de Meredith Grey.

De son côté, The Walking Dead n'en est qu'à sa neuvième saison, qui sera diffusée à partir du 7 octobre sur la chaine AMC et dans la foulée sur OCS. Mais celle-ci promet d'être marquante à plus d'un titre. Dans cette nouvelle vidéo d'un peu plus de cinq minutes, nous retrouvons Rick Grimes pour un baroud d'honneur. En effet, l'acteur Andrew Lincoln a déclaré il y a quelques semaines que c'était sa « dernière saison en tant que Rick Grimes ».

Daredevil, Narcos: Mexico, House of Cards, American Vandal chez Netflix

Comme toujours, Netflix est actif. Pêle-mêle nous pouvons citer la troisième saison de Daredevil qui promet d'être bien sombre (« bientôt disponible »), Élite (5 octobre), la première saison de Narcos: Mexico (dans la veine de Narcos mais au Mexique, le 16 novembre), la cinquième saison de BoJack Horseman (14 septembre) et enfin American Vandal (14 septembre) : « Les cinéastes Peter Maldonado et Sam Ecklund enquêtent et pointent leur objectif sur St. Bernadine, une école privée récemment ciblée par un vandale qui se fait appeler l'Étron Masqué ».

La saison finale de House of Cards se prépare également, sans Frank Underwood puisque Kevin Spacey a été écarté de cette sixième saison suite aux révélations sur son comportement. Nous y retrouvons Claire, aux commandes, devant la tombe de son défunt époux, lui laissant un message : « Quand on m'enterrera, ce ne sera pas dans mon jardin. Et pour mon dernier hommage… ils feront la file ». Sur la plateforme de streaming le 2 novembre.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.