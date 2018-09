Les ordinateurs en folie à l'IFA 2018 : fins, compacts, hybrides, certifiés Max-Q, avec Alexa...

À l'IFA de Berlin, les derniers CPU d'Intel étaient partout, alors que les Ryzen mobiles se faisaient très (trop) discrets. Du côté des tout-en-un, Alexa prend ses aises. Pour se démarquer, les fabricants misent sur les fonctionnalités : ScreenPad, réalité mixte, 4G, Radeon RX Vega, etc.

Juste avant l'ouverture du salon de Berlin, Intel avait préparé le terrain avec l'annonce des processeurs Whiskey Lake-U (du Core i3 2C/4T au Core i7 4C/8T) et Amber Lake-Y (du m3 2C/4T au Core i7 2C/4T lui aussi). Pléthore d'ordinateurs portables en profitent pour se mettre à jour, sans forcément apporter d'autres changements.

Les fabricants se livrent toujours une guerre intense autour des machines les plus fines et légères, avec une victoire pour Acer et son Swift 5 qui revendique le titre de « notebook de 15" le plus léger au monde ». De nouveaux ordinateurs portables certifiés Max-Q avec une GeForce GTX de NVIDIA sont également annoncés par ASUS et MSI. De son côté, Acer misait sur les processeurs Intel Core i5 et i7 intégrant une partie graphique Radeon RX Vega pour son Aspire 7.

Les tout-en-un continuent de proposer l'assistant numérique Alexa d'Amazon, tandis qu'Acer continue de s'intéresser à la réalité mixte avec son nouveau casque OJO 500. Le tarif de 499 euros pourrait néanmoins en refroidir plus d'un, surtout depuis l'annonce de l'Oculus Quest autonome à partir de 399 euros.

