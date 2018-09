Replay : couche d'ozone, homme de l'âge de pierre et moustiques

Ces derniers jours, le petit écran s'est (à nouveau) pris de passion pour le Japon. Il a aussi tenté de comprendre l'origine d'un cadavre mystérieux et a suivi la bataille de scientifiques contre la prolifération de moustiques en Europe. Sans oublier de diffuser un nanar comme on les aime.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Japon, Clash of the ninjas et Shinkansen

Cette semaine, Consomag explique ce que sont les « loot boxes », les pochettes-surprise pour partie payantes dans les jeux vidéo, et encadrées en Belgique.

Pour sa part, Arte s'est lancé dans une séquence, avec un site de replay remettant en avant de nombreuses émissions sur le pays. Notons une émission spéciale de Tracks et la diffusion de plusieurs films, comme Sonatine de Takeshi Kitano (en ligne jusqu'au 30 septembre). Chien enragé et Le château de l'araignée d'Akira Kurosawa sont aussi à l'honneur, jusqu'au 31 octobre.

La chaine diffuse aussi le nanar Clash of the ninjas de Godfrey Ho, le mauvais goût ayant aussi sa place en télé. Sur un autre thème, C'est au programme de France 2 se demande si les applications d'aide à la perte de poids fonctionnent vraiment.

En parallèle, la chaine s'interroge sur l'efficacité de l'ostéopathie dans Xenius (jusqu'au 4 octobre). RMC Découverte consacre une émission à la conception et la maintenance du Shinkansen, train à grande vitesse japonais ; en ligne jusqu'au 13 septembre. Enfin, France 5 suit l'énigme des premiers Américains (jusqu'au 6 octobre).

Le sauvetage de la couche d'ozone (jusqu'à ce soir)

En plein débat sur la politique écologique, Arte propose un documentaire sur la réaction planétaire au trou de la couche d'ozone dans les années 80. Ce bouclier, déclaré sauvé avec la fin de la production des chlorofluorocarbures (CFC) par des dizaines de pays.

La chaine se demande donc si une nouvelle mobilisation mondiale, de cette ampleur, est encore possible pour répondre aux dangers de la planète. Le consensus trouvé il y a trente ans est-il envisageable aujourd'hui ?

Un homme de l'âge de pierre (jusqu'au 13 septembre)

Une équipe de chercheurs tente de percer le mystère de restes humains trouvés dans une grotte chinoise. Un corps contemporain de l'homme moderne, mais qui ne correspond à aucune espèce connue, décrit le reportage. Le crâne est notamment découpé et poncé, pour servir de coupe à boire.

Cette recherche est un bon prétexte pour décrire l'évolution de l'Homme et leurs découvertes au fil des siècles, et donc réviser sa préhistoire. Comme bien des émissions du genre, celle-ci est découpée entre entretiens avec des chercheurs et reconstitutions de la vie de l'époque, avec la recherche d'indices sur les fossiles comme fil conducteur.

Dangereux moustiques (jusqu'au 9 septembre)

Dans ce documentaire, Arte se demande « comment éradiquer ce fléau », en particulier les espèces venues d'autres continents, notamment d'Asie. Des scientifiques (climatologues et biologistes) travaillent sur des solutions contre la prolifération de ces moustiques, embarqués par des voyages et se développant (entre autres) grâce au réchauffement climatique.

L'émission tente d'abord de comprendre les causes de leur multiplication et s'appuie sur quelques cas concrets, en Europe de l'ouest, pour illustrer les nombreuses conséquences... et leur capacité d'adaptation à des climats plus frais.