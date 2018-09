AMD annonce ses Athlon 200GE (Ryzen), à 55 dollars avec partie graphique intégrée

Cela fait plus d'un an qu'AMD attaque Intel sur presque tous les terrains avec Ryzen. En effet, les Celeron et Pentium à moins de 100 euros étaient encore sans alternative de la part du Texan. C'est désormais le cas avec les Athlon 200GE.

Le marché des processeurs était bien morne ces dernières années, avec un Intel tout puissant, ne faisant évoluer sa gamme de produits que par (très) petites touches. Avec ses Ryzen pour le grand public, puis EPYC dans les serveurs, AMD a cassé cette mécanique en introduisant de nombreux changements.

Outre l'évolution de son architecture, c'est dans la pratique tarifaire que la société a cassé les codes. Le point le plus visible est sans doute le coût par cœur qui a fondu comme neige au soleil. Ce, avec une stabilité de la plateforme sur le long terme et une connectivité relativement importante.

Même si on retrouve encore çà et là des éléments de segmentation purement commerciaux (AMD Secure, Overclocking absent de certains chipsets, StoreMI, etc.) les possibilités sont en général du même niveau d'un produit à l'autre, avec une bonne dotation. Le nombre de lignes PCIe disponibles au sein des Ryzen Threadripper et EPYC en est un très bon exemple.

Avec ses APU 2200G et 2400G, AMD a comblé un premier manque : celui de puces avec une partie graphique intégrée, nécessaires pour toucher un public qui n'a que faire d'une carte graphique ou dont le budget est limité. Mais avec un tarif de départ d'une centaine d'euros, les Celeron et autres Pentium restaient sans aucune concurrence.

Bienvenue à l'Athlon 200GE