Le récap' des bons plans du moment, semaine 36

C'est fait, la rentrée est derrière nous. En ce début septembre, vous pouvez changer de fournisseur d'accès internet avec des offres à moins de 10 euros. Vous pouvez également consulter notre résumé des annonces et vidéos de la Gamescom et de la QuakeCon 2018.

Les promotions des différents opérateurs mobiles courent toujours : Sosh propose ses forfaits 4G de 20 Go à 4,99 euros et 50 Go à 9,99 euros pendant un an. De leurs côtés, Red by SFR et Bouygues Telecom proposent respectivement 20 Go à 5 euros et 4,99 euros par mois, sans engagement ou limite de durée dans les deux cas.

HP propose une offre de rentrée en remboursant jusqu'à 150 euros sur l'achat d'un PC et d'un périphérique éligibles. Des offres sont également proposées sur les imprimantes avec jusqu'à 40 euros de remboursés et 10 euros supplémentaires pour la souscription d'un forfait Instant Ink.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :