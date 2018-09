Bandes-annonces : Photo de famille, Un nouveau jour Terre, The Predator, Un 22 juillet, Élite

Jean-Pierre Bacri revient avec sa bonne humeur légendaire dans Photo de famille, tandis que la planète bleue révèle sa beauté dans Un nouveau jour Terre. Du côté des bandes-annonces de la semaine, The Predator et First Man reviennent, tandis que Suspiria, Un 22 juillet et Élite se dévoilent.

Deux tranches de vie : Photo de famille et Un nouveau jour Terre

Cette semaine est synonyme de rentrée scolaire, elle n'est donc pas spécialement propice à la sortie des nouveautés dans les salles de cinéma. Il y a tout de même un film français réalisé par Cecilia Rouaud à l'affiche : Photo de famille. Nous y retrouvons une plusieurs acteurs de renom : Vanessa Paradis, Camille Cottin, Chantal Lauby et Jean-Pierre Bacri.

Nous suivons les tribulations d'une famille composée de trois (grands) enfants qui ne se côtoient pas et de leurs parents séparés. Lorsque le grand-père décède, se pose alors une question « Que faire de Mamie ? ». Plusieurs solutions sont visiblement envisagées, certaines plus avouables que d'autres.

Vous aimez les documentaires ? Ça tombe bien, voici Un nouveau jour Terre, la suite d'Un jour sur Terre (logique me direz-vous). De nombreuses créatures terrestres sont à l'honneur, sans oublier la beauté de certains paysages de notre planète ; bref une plongée dans la nature avec de superbes images à la clé.

Signalons également le documentaire Whitney sur la chanteuse Withney Houston, réalisé par Kevin Macdonald.

The Predator et First Man, ou les dangers de l'espace

20th Century Fox a mis en ligne une bande-annonce « finale » pour The Predator, réalisé par Shane Blake (Iron Man 3, Kiss Kiss Bang Bang). Il s'agit du quatrième réalisateur différent pour le quatrième opus de la saga. Pour rappel, les guerriers de l'espace sont toujours plus fort et génétiquement modifiés cette fois-ci. Face à eux : d'anciens soldats et l'inévitable professeur de sciences.

Après une bande-annonce mi-juin, Universal Pictures double la mise avec une seconde vidéo pour First Man. Pour rappel, ce film retrace la conquête de la Lune par l'humanité et les premiers pas historiques de l'américain Neil Armstrong sur la Lune. Le film revient évidemment sur l'équipage d'Apollo 11, la gigantesque fusée Saturn V de la NASA, mais aussi les risques humains et financiers derrière cette aventure. Au cinéma le 17 octobre.

Une danseuse étoile à Berlin, des attentats en Norvège

Metropolitain Film présente Suspiria (14 novembre). Voici le pitch : « Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s’intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches. C’est alors que Susie commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celles qui la dirigent… ».

Le 10 octobre, Un 22 juillet sortira sur Netflix. Comme son nom l'indique, le film s'inspire des attentats d'Oslo et d'Utøya du 22 juillet 2011. Il s'agit de « l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais perpétrée en Norvège », avec 77 morts. À travers le combat physique et psychologique d'un jeune survivant, le film « décrit un pays qui tente tant bien que mal de surmonter le drame et de panser ses plaies ».

Fêtes, sexe et drogue dans Élite, « le début de la fin » pour TBBT

À l'opposé ou presque, la plateforme de streaming prépare la sortie de la série Élite (le 5 octobre) : « Fêtes de la haute société, jeunes nantis, sexe, drogues, drames... Aucun risque que ça dérape ». Effectivement, présenté comme ça on se demande bien ce qui pourrait arriver... Netflix dévoile aussi la seconde saison d'American Vandal, la comédie dramatique Au Pays des habitudes (14 septembre) avec un homme vivant sa crise de la quarantaine.

« C'est le début de la fin » pour The Big Bang Theory avec la 12e saison qui débutera le 24 septembre sur CBS. Pour rappel, c'est effectivement la dernière ligne droite car la série ne sera pas prolongée. « Nous espérons vous livrer une saison et un final créatif et épique » avait déjà promis l'équipe.

Si vous êtes fans de superhéros, ce n'est pas d'une bande-annonce dont il est question cette fois-ci, mais de la mise en vente des DVD et Blu-Ray d'Avengers : Infinity War (lire notre critique geek), à partir de 15,99 euros contre 29,99 euros pour la version 4K Ultra-HD. Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.