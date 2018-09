Dividom a laissé fuiter des centaines de documents personnels

Un site d'investissement immobilier n'a pas protégé deux répertoires contenant des centaines de documents personnels, dont des pièces d'identité. Dividom a comblé la fuite, la justifiant par un changement de directeur technique et de système. La Cnil n'avait pas été avertie.

Le site d'investissement immobilier Dividom a laissé accessibles deux dossiers contenant près de 20 000 fichiers, dont quelques centaines contenaient des données personnelles. Parmi eux, environ 400 pièces d'identité et 150 relevés d'identité bancaire (RIB), selon la société et un chercheur en sécurité, interrogés. Nous avons pu en consulter un échantillon, qui comprenait aussi un bulletin de paie et une facture d'eau.

Le premier dossier a été signalés à Dividom le 11 juillet par Sysdream, une société de cybersécurité, et le second le 1er août par un chercheur en sécurité canadien, « Marc », selon des échanges que nous avons consultés. Le premier dossier a été mis hors ligne le 2 août. Le second l'aurait été le 9 août, une semaine après le signalement, selon le chercheur.

Deux dossiers, dont un « bucket S3 » doublon