Et si vous changiez de FAI ? Notre comparatif de cinq offres à moins de 10 euros

Alors que la rentrée approche à grands pas, les fournisseurs d'accès à Internet multiplient les promotions avec des abonnements sur le fixe à moins de 10 euros par mois. Nous avons décortiqué ces offres, qui méritent qu'on porte parfois un peu d'attention aux petites lignes.

Il y a quelques jours, Sosh a décidé de revoir ses abonnements sur le fixe et ne propose désormais plus de quad play intégrant l'internet mobile. Les offres 4G sont désormais vendues exclusivement seules (avec des promotions), tandis que La Boîte prend la relève sur le xDSL et la fibre.

Le tarif de lancement est de 9,99 euros par mois la première année, sans doute pour se positionner face à la nouvelle formule de la Freebox Crystal lancée en juin au même prix. Mais ce cap des dix euros semble être devenu le mètre étalon du secteur, et pour la période cruciale qu'est la rentrée, tout le monde s'aligne... à sa manière.

Depuis mi-juillet Bouygues Telecom propose ainsi sa Série irrésistible à 7,99 euros par mois, tandis que SFR vend son forfait Starter à partir de 3 euros par mois sur Showroomprivé... et 5 euros en direct sur son site. Mais pour autant, est-ce que toutes ces promotions se valent, ou certaines sortent-elles du lot ?

C'est ce que nous avons tenté de savoir en analysant leurs conditions dans les moindres détails. Pour rappel, nous avions récemment comparé les principales offres des FAI hors promotions.