Netgear dévoile son enceinte/satellite Orbi Voice et le routeur XR700 avec SFP+, 802.11ad, Plex

Netgear continue de renforcer sa gamme Orbi tant au niveau des firmwares que des produits. La société lance ainsi en France son modèle Outdoor et Orbi Voice avec une enceinte connectée à Alexa intégrée. Mais certains seront plus intéressés par le routeur XR700 qui met le paquet sur ses caractéristiques.

L'IFA ouvre ses portes ce vendredi 31 août à Berlin, l'occasion pour de nombreux constructeurs d'annoncer toutes leurs nouveautés de la rentrée, destinées au marché européen.

Et si la 8K et autres assistants vocaux devraient une nouvelle fois être l'objet de toutes les attentions, entre deux annonces de smartphones et autres PC exploitant les nouveaux processeurs d'Intel, certains constructeurs espèrent bien sortir du lot. C'est notamment le cas de Netgear qui veut continuer d'intéresser avec des produits tels que des routeurs Wi-Fi.

En poursuivant sa stratégie de partenariats logiciels et en renforçant sa gamme Orbi, notamment avec des produits jusque-là disponibles seulement outre-Atlantique, la marque pourrait bien marquer des points.

Nighthawk Pro Gaming XR700 : Quad stream, SFP+ 10 GbE, 802.11ad et Plex embarqué