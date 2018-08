Visual Studio, C#, F#, TypeScript : récapitulatif estival des nouveautés chez Microsoft

En dépit d'un été habituellement pauvre en annonces, Microsoft a continué à publier de nouvelles versions pour ses langages et environnements de développement. L'aide IntelliCode progresse également, avec notamment l'inférence styles et la prise en charge de Python.

S'il fut un temps où l'actualité informatique était fortement ralentie pendant l'été, il semble désormais loin : le calendrier des entreprises est chargé.

Microsoft avait annoncé la couleur lors de sa conférence build en mai dernier et a profité de la saison estivale pour avancer sur ses projets. Toutes les versions de Visual Studio ont ainsi été mises à jour, TypeScript 3.0 est arrivé en version finale, F# a refait parler de lui et l'aide des développeurs est demandée pour le futur framework .NET Core 3.0.

Visual Studio 2017 : nombreux ajouts pour la mise à jour 15.8

On commence d’ailleurs avec la mise à jour 15.8 pour Visual Studio, avec bon nombre d’apports que nous détaillerons, dont la prise en charge de TypeScript 3.0 et F# 4.5.

Parmi les principales nouveautés, signalons l’édition multi-caret, qui permet d’ajouter, modifier ou effacer du texte dans plusieurs endroits simultanément, après l’ajout de points d’insertion via le raccourci Ctrl + Alt + clic gauche. Visual Studio ajoute au passage plusieurs raccourcis clavier ainsi que deux profils de clavier, ReSharper et Visual Studio Code.

Plusieurs améliorations de performances sont également à noter, surtout dans les gros projets. C’est le cas avec certaines opérations Git, comme les vérifications et bascules entre branches, le rechargement n’étant plus requis. Certains tests s’exécutent également plus vite. Le CPU Usage Tool peut par ailleurs maintenant démarrer dans un état de pause.