L’Arjel obtient le blocage judiciaire de plusieurs sites de jeux d’argent et de hasard

Dans une série de décisions, le président de l’autorité de régulation des jeux en ligne a obtenu le blocage de plusieurs sites non agréés. Lorsque cela a été possible, les opérateurs ont été contactés par l’Arjel, en vain.

Le 13 juillet, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a obtenu quatre ordonnances rendues en la forme des référés. Elles concernent autant d’opérateurs installés à l’étranger, qui disposent de sites accessibles depuis la France.

Dans la première affaire, la prétendue Alamaro Enterprises NV, société établie au Curaçao, proposait différents jeux (black jack, roulette, poker vidéo ou machines) accessibles à l'adresse francecasino.com. La deuxième affaire concernait une société dont l’identité était masquée, mais qui se présentait comme « CasinoTop ». Les jeux étaient accessibles cette fois sur casinotop.fr.

La troisième visait spintropolis.com et spintropolis.net, sites gérés par deux sociétés, Equinox Dynamic NV et Domiseda &Partners sro, établies respectivement au Curaçao et en Slovaquie. Enfin, la dernière ordonnance ciblait Exinvest Limited et Pelican Entertainment, respectivement enregistrées à Chypre et au Curaçao, et derrière melbet.com, melbetjrz.top et melbetsou.host.

Aucun des jeux d’argent et de hasard en ligne proposés n'avait été agréé par l’Arjel (voir la liste actuelle des rares sites validés).

Une phase administrative, une phase judiciaire