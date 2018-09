Tout savoir sur le M.2 : un connecteur, trois sockets, des dizaines de possibilités

Le format M.2 se fait de plus en plus courant, notamment pour les SSD. Mais derrière cette dénomination se cache une multitude de possibilités : largeur, longueur, épaisseur ou clé. De quoi nous inciter à nous pencher sur ce standard pour vous proposer un petit guide de survie.

Auparavant connu sous le nom de NGFF (Next Generation Form Factor) et poussé par Intel lors de l'IDF 2012, le M.2 se démocratise depuis quelques années sur les cartes mères des ordinateurs de bureau, en plus des portables. Pour le grand public, il est le plus souvent synonyme de SSD ultra-compacts, s'installant directement sur les cartes mères.

Mais tous les SSD M.2 ne se valent pas et ne sont pas compatibles avec tous les emplacements M.2. Ils comportent en effet des détrompeurs afin de distinguer leurs possibilités, notamment au niveau des interfaces gérées.

Mais pour bien comprendre ces différences, un plongeon dans les caractéristiques techniques s'impose. Surtout qu'il serait injuste de restreindre ce connecteur aux SSD, puisqu'il ouvre bien d'autres possibilités : carte Wi-Fi et/ou Bluetooth, modem 4G, récepteurs GPS, ports USB, Ethernet Gigabit, etc.

Le M.2 prend le relais des mSATA et mPCIe