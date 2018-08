Les principales annonces de la Black Hat USA et de la DEF CON 2018

En plein mois d'août, le monde de la sécurité informatique était en ébullition avec les conventions Black Hat USA et DEF CON. Comme toujours, de nombreux systèmes sont tombés, d'enceintes connectées à des machines de vote. Les hackers doivent parfois faire preuve d'ingéniosité, alors que d'autres attaques sont simples comme bonjour.

Au mois d'août, deux grosses conventions sur la sécurité informatique se sont enchainées : la Black Hat USA 2018 du 4 ou 9 au casino Mandalay Bay, et la 26e édition de la DEF CON du 9 au 12 août dans les Caesars Palace et Flamingo, à Las Vegas dans les deux cas.

La DEF CON doit son nom au niveau d'alerte américain (DEFense Readiness CONdition) allant de 5 (situation normale) à 1 (plus haut niveau). Lors de cette convention, plus d'une centaine de conférences étaient programmées, avec près de 30 000 personnes attendues. Elles étaient 25 000 à avoir fait le déplacement l'an dernier.

Cette convention est répartie en plusieurs « villages » thématiques, chacun avec une spécialité : machine à voter, biohacking, objets connectés, crypto et vie privée, réseaux sans fil, « r00tz Asylum » pour les enfants, hardware hacking, intelligence artificielle, drones, voitures, etc.

Des attaques tous azimuts, certaines plus complexes que d'autres

Les chercheurs y viennent pour présenter leurs trouvailles en matière de sécurité. Comme nous l'avons déjà détaillé, c'était le cas de Damien Cauquil (Virtualabs) pour un défaut dans le Bluetooth basse consommation permettant de prendre le contrôle d'un objet connecté.

Cette année, les attaques ont de nouveau fusé de toutes parts. Pêle-mêle nous pouvons citer les machines à voter, les caméras-piéton, les smartphones et les applications Android, les enceintes connectées Echo d'Amazon et les processeurs C3 de VIA. Certaines attaques, comme celle sur Alexa, sont très complexes à mettre en œuvre, mais ce n'est évidemment pas toujours le cas.

Dans un autre registre, des chercheurs présentent leurs travaux sur une intelligence artificielle entrainée pour identifier un développeur en étudiant sa manière de programmer. Une analyse du style, comme on peut en trouver en littérature ou en peinture par exemple.

Des machines à voter piratées de toutes parts