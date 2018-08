Bandes-annonces : Equalizer 2, Ralph 2.0, Fahrenheit 11/9 (Michael Moore), The Innocents

Cette semaine, les amateurs d'action pourront se divertir devant Equalizer 2, tandis que toute la famille pourra profiter du film d'animation chinois Destination Pékin !. Michael Moore présente Fahrenheit 11/9, son brûlot contre Donald Trump, alors que Ralph la Casse revient en version 2.0. Enfin, la série The Innocents de Netflix se prépare.

Taxi, direction Pékin

Pour cette journée fériée du 15 août, Robert McCall, chauffeur de taxi défendant les opprimés sur son temps libre, reprend du service dans Equalizer 2, toujours avec Denzel Washington dans le rôle principal. L'histoire changer de tournure lorsqu'une personne qu'il affectionne est tuée. Attention, Equalizer 2 est interdit aux moins de 12 ans. La moyenne est de 7,1 sur 10 chez IMDb.

Les plus jeunes pourront se divertir devant le film d'animation Destination Pékin ! de Christioher Jenkis (En route !). Voici le pitch : « Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied ! ». Les moyennes ne sont pas bien élevées avec 5,5 sur 10 seulement.

Retour en fanfare pour Papillon, Isabelle Adjani, Vincent Cassel et François Damiens

Papillon est une nouvelle adaptation du roman éponyme d'Henri Carrière (présenté comme une autobiographie... romancée). Alors que Steve McQueen et Dustin Hoffman incarnaient respectivement le personnage principal (alias « Papillon ») et Louis Delga dans le film des années 70, ils prennent désormais les traits de Charlie Hunnam et Rami Malek.

Enfin, Le monde est à toi de Romain Gavras sera aussi à l'affiche, avec une pléiade d'acteurs de renom : Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, François Damiens, Philippe Katerine, etc. Le premier incarne François, petit dealer, rêvant de devenir distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Évidemment tout ne se passera pas comme prévu : « Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire ».

Fahrenheit 11/9 : La déclaration de Michael Moore à Donal Trump

Michael Moore revient avec un nouveau film : Fahrenheit 11/9, à ne pas confondre avec Fahrenheit 9/11 récompensé d'une Palme d'or au Festival de Cannes en 2004.

Dans Fahrenheit 9/11 le réalisateur nous livrait « ses réflexions sur l'état actuel de l'Amérique et nous expliquait notamment le rôle majeur qu'ont joué le pétrole et la cupidité après les attentats du 11 septembre », George W. Bush en prenait alors pour son grade. Toujours aussi provocateur, il s'attaque cette fois-ci à Donald Trump, comme le titre le laisse deviner avec la date du 9 novembre, lendemain de l'élection américaine. La date de sortie n'est pas encore précisée.

Des vies bouleversées dans Nos Batailles et Unbroken: Path Redemption

Nos Batailles est une tranche de vie où nous suivons le quotidien d'un homme (incarné par Romain Duris) se retrouvant seul avec ses deux enfants. Sa femme a en effet décidé de partir du jour au lendemain, visiblement sans prévenir ou donner de nouvelles. Le film sera projeté dans les salles à partir du 3 octobre.

Universal Pictures présente Unbroken: Path Redemption, la suite du film Invincible d'Angelina Jolie. Il est réalisé par Harold Cronk et nous continuons évidemment de suivre la vie de l'athlète olympique américain Louis Zamperini, emprisonné et torturé par la marine japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Ce second opus se penche sur son retour à la maison et ses séquelles. La sortie est prévue pour le 14 septembre aux États-Unis.

Casse-Noisette, Ralph la Casse et Vanellope

Disney a mis en ligne une vidéo pour Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, une adaptation du roman Casse-Noisette et le Roi des souris d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. L'histoire semble être à mi-chemin entre Alice au pays des merveilles et À la croisée des mondes. Voici le résumé : « À la veille de Noël, Clara, une petite fille, voulait une clé, une clé unique qui peut débloquer une boîte qui détient un cadeau inestimable de sa défunte mère. Un fil d'or, qui lui est présenté lors de la fête annuelle du parrain Drosselmeyer, la conduit à la clé convoitée qui disparaît rapidement dans un monde parallèle étrange et mystérieux ». Au cinéma le 28 novembre.

Le studio a également mis en ligne une nouvelle vidéo pour Ralph 2.0, la suite des Mondes de Ralph, toujours avec Vanellope von Schweetz pour accompagner le célèbre casseur. Cette fois-ci, notre duo « quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limites d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? ». Gad Gadot prête sa voix à Shank, une pilote de course du jeu Slaughter Race que l'on retrouvera dans ce film d'animation. Il faudra attendre le 13 février 2019 pour le voir au cinéma.

Plein de métamorphoses chez Netflix

Big Fish & Begonia débarquera le 17 août sur Netflix. Les décors et l'histoire ne sont pas (d'une certaine manière) sans rappeler Ponyo sur la falaise : « une jeune fille céleste se transforme en dauphin pour explorer le monde humain, lorsqu'une rencontre avec un jeune homme l'emporte dans une quête fatidique [...] Il lui a sauvé la vie. Elle est déterminée à lui rendre la pareille, envers et contre toutes les lois de son monde ».

Une semaine plus tard, le 24 août la première saison de The Innocents sera également disponible sur la plateforme de streaming. L'histoire est pour le moins surprenante : « June McDaniel voit sa vie changer du tout au tout quand elle apprend qu'elle est issue d'une lignée de transcorps par sa mère. Le choix va être difficile : partir à la découverte de l'histoire de sa mère et tenter de comprendre ce que sera désormais sa propre vie, ou rester avec son petit ami Harry qui la soutient depuis le début ».

Amazon Prime met en ligne une bande-annonce pour la seconde saison de La Fabuleuse Mme Maisel : « Dans le New York de 1958, Miriam “Midge” Maisel a tout ce dont elle peut rêver : un mari parfait, 2 enfants et un appartement élégant dans l'Upper West Side. Mais sa petite vie parfaite prend un virage inattendu lorsqu'elle se découvre un talent pour le stand-up ». La date de mise en ligne n'est pas encore connue.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.