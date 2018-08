Bandes-annonces : Kin le commencement, 22 Miles, Les Veuves, L'heure de la sortie, Star Trek

Cette semaine la fiction est à l'honneur avec Kin : le commencement. Du côté des bandes-annonces, Les Veuves passent à l'attaque, Big Flo et Oli débarquent dans Alad'2, Patrick Stewart reprend du service en tant que Jean-Luc Picard, The Big Bang Theory s'arrêtera après la 12e saison.

Entre Kin : le commencement et 22 Miles, l'action est au rendez-vous

Demain, Kin : le commencement de Josh et Jonathan Baker sera à l'affiche. Voici le pitch : « Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste ».

Toujours avec de l'action, 22 Miles met en scène Mark Wahlberg : « Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un policier qui détient des informations compromettantes. Ils vont être traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le pays ».

L'amour des siens dans Bonhomme et Breaking In

Dans Bonhomme, Marion Vernoux nous propose une tranche de vie avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot et Béatrice Dalle. L'histoire : « la vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée ».

Terminons enfin les sorties de la semaine avec Breaking In de James McTeigue, sur une histoire qui sent tout de même un peu le réchauffé : « Une femme va se battre pour sauver ses deux enfants retenus en otage dans une maison impénétrable. Rien ni personne ne pourra empêcher cette mère déterminée de venir à bout de sa mission ».

Fondation chez Apple, Jean-Luc Picard de retour, fin pour The Big Bang Theory

Dans la série des bonnes nouvelles, Variety affirme qu'Apple a passé commande pour 10 épisodes d'une série basée sur le roman Fondation d'Isaac Asimov. David S. Goyer et Josh Friedman sont aux commandes, tandis que Robyn Asimov (fille d'Issac) est également présente comme productrice exécutive.

Enchainons avec le retour de Patrick Stewart dans le rôle de... Jean-Luc Picard, officier de Starfleet. L'acteur ne donne pas de détail sur cette nouvelle aventure de Star Trek, mais il ne s'agira ni d'un reboot ni d'un prequel, simplement d'une nouvelle tranche de vie. 16 ans après Star Trek : Nemesis, « c'est une surprise aussi inattendue que plaisante de retrouver Jean-Luc Picard et d'explorer de nouvelles facettes du personnage » explique l'acteur sur Twitter.

Toujours dans l'univers Star Trek, la série Discovery accueillera Ethan Peck (petit fils de Gregory Peck) dans le rôle de Spock. L'annonce a été faite sur Twitter par Adam Nimoy, lui-même fils de Leonard Nimoy, alias Spock.

Terminons par une mauvaise nouvelle pour les fans de The Big Bang Theory : l'appartement fermera définitivement ses portes après la 12e saison. « Nous espérons vous livrer une saison et un final créatif et épique pour The Big Bang Theory » indique la production.

Des univers sombres dans Les Veuves et The Little Stranger

Le 28 novembre, Les Veuves sortira dans les salles obscures, avec une ribambelle d'acteurs de renom : Viola Davis (How to Get Away with Murder), Liam Neeson, Michelle Rodriguez et Colin Farrell. L'histoire se déroule à Chicago : « au cœur de la tourmente, quatre femmes, qui n'ont rien en commun si ce n'est une dette liée à l'activité criminelle de leurs maris décédés, prennent leur sort en main et conspirent ensemble pour forger l'avenir qu'elles se sont choisi ».

Dans un mois, l'étrange film The Little Stranger sortira dans les salles. Nous y suivrons les péripéties du docteur Faraday qui, en 1947, rend visite à une patiente à Hundreds Hall, un lieu où sa mère était employée autrefois. Bien évidemment, la consultation ne sera pas de tout repos : « Le domaine, qui appartient depuis plus de deux siècles à la famille Ayres, est aujourd’hui en piteux état, et ses habitants – la mère, son fils et sa fille – sont hantés par quelque chose de bien plus effrayant encore que le déclin de leurs finances. Faraday ne s’imagine pas à quel point le destin de cette famille et le sien sont liés, ni ce que cela a de terrifiant ».

Kev Adams en Aladin, Laurent Laffite en prof suppléant

Le 3 octobre, Kev Adams reviendra pour de nouvelles aventures dans Alad'2. Dans la nouvelle bande-annonce mise en ligne il y a quelques jours, Big Flo et Oli font leur apparition en tant que marchands. Ce n'est pas le seul « couple » célèbre puisque Éric Judor et Ramzy Bédia (alias Éric et Ramzy) incarneront deux génies.

Envie d'en savoir plus ? Voici le pitch : « Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais... »

En janvier 2019 dans L'heure de la sortie, Laurent Laffite incarnera le professeur suppléant Pierre Hoffman au prestigieux collège de Saint Joseph. Problème, dans la classe dont il s'occupe il décèle de la violence et de l'hostilité à forte dose : « est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe-pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret ».

True Detective chez HBO, Dogs of Berlin, Aucun homme ni dieu et Atypical chez Netflix

HBO continue de surfer sur le succès de True Detective avec l'annonce d'une troisième saison. Les amateurs de la série remarqueront certainement des similitudes avec la première saison dans cette bande-annonce. La chaine en profite pour dévoiler la date de lancement : janvier 2019.

Netflix a mis en ligne plusieurs bandes-annonces ces derniers jours. Commençons par Dogs of Berlin qui sortira le 7 décembre : « Deux policiers que tout oppose sont contraints de travailler ensemble et se retrouvent impliqués dans les luttes territoriales de la pègre de Berlin ».

Continuons avec la seconde saison d'Iron Fist (le 7 septembre) et d'Atypical (7 septembre également). Le 28 septembre, Aucun homme ni dieu (sera disponible sur la plateforme de streaming : en Alaska, « un spécialiste des loups à la retraite reprend du service pour enquêter sur la disparition d'un enfant ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.