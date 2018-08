Bandes-annonces : Darkest Minds, Maniac, Venom, Shazam (Captain Marvel) et des dizaines d'autres

Darkest Minds : Rébellion sera à l'affiche pour le côté fiction, L'Espion qui m'a larguée pour la comédie et Neuilly sa mère, sa mère en film français. Au cours des derniers jours, de nombreuses bandes-annonces ont été mises en ligne, dont plusieurs de superhéros.

Deux enquêtes : Darkest Minds Rébellion et Under The Silver Lake

Demain, Darkest Minds : Rébellion sortira donc dans les salles obscures. Il s'agit à première vue d'un mélange entre X-Men et Divergente, dont voici l'histoire : « À la suite d'une épidémie mondiale qui a décimé 98% des enfants et adolescents, de jeunes survivants développent des pouvoirs psychiques extraordinaires. Un gouvernement craintif les réunit dans des "camps de réhabilitation". La jeune Ruby, seize ans, parvient à s'échapper et rejoint un petit groupe de résistants ». Il s'agit d'une adaptation du premier volet de la trilogie Les Insoumis d'Alexandra Bracken. Les moyennes sont assez peu élevées avec 5,5 sur 10 chez IMDb et 4,2 sur 10 chez SensCritique.

Dans le thriller Under The Silver Lake, nous suivons Sam, 33 ans et sans emploi, alors qu'il se lance à la recherche de son énigmatique voisine disparue brusquement. S'en suit une « enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations ». Sur IMDb Under The Silver Lake obtient 6,3 sur 10, contre 6,9 sur 10 chez SensCritique.

Deux comédies : L'Espion qui m'a larguée et Neuilly sa mère, sa mère

Changeons de registre avec L'Espion qui m'a larguée. Dans cette comédie, Audrey découvre que son ex-petit ami est en fait un espion international et qu'une bande de tueurs est à ses trousses. Elle s'enfuit avec une clé USB comportant des informations précieuses et devient donc une cible de choix. Ce film obtient des moyennes de respectivement 6,4 et 5,8 sur 10.

Une comédie en cache une autre et voici donc Neuilly sa mère, sa mère, la suite de Neuilly sa mère ! : « En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. [...] Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ». La moyenne est de 6,2 sur 10 chez IMDb pour l'instant.

Du combat et de la magie avec le retour de Détective Dee

Terminons avec de l'action et Détective Dee : La légende des Rois Célestes. Dans ce troisième opus, le Dee part sur les traces de mystérieux crimes perpétrés par des guerriers masqués : « sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour faire tomber l’Empire ». Les critiques ont pour le moment attribué des moyennes de 6,6 et 6,9 sur 10.

Deux films inspirés d'histoires vraies : Bienvenue à Marwen et Blackkklansman

Bienvenue à Marwen est une histoire émouvante et vraie, inspirée de la vie de Mark Hogancamp, tabassé par cinq hommes et laissé pour mort. Pour essayer de se reconstruire, il crée un monde miniature avec les personnes qui comptent dans sa vie. Steve Carell occupe le rôle principal, sous la direction de Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump, Flight, Seul au Monde, etc.). Au cinéma le 9 janvier 2019.

Dans deux semaines, Blackkklansman de Spike Lee sera à l'affiche. En attendant, Universal Pictures a mis en ligne une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, ce film « inspiré de p***** de faits réels » met en scène Ron Stallworth : le premier officier de police afro-américain à avoir infiltré le Ku Klux Klan.

Norbert Dragonneau le magicien, Shazam le superhéros, Venom le supervilain...

Enchainons avec de la magie « gentille » dans l'univers de Harry Potter avec Les Animaux Fantastiques 2 : Les Crimes de Grindelwald. Pour arrêter le sorcier renégat, Albus Dumbledore va faire appel au seul mage ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. La sortie est programmée pour le 14 novembre 2018.

« Le monde a assez de superhéros » affirme Sony Pictures avant de présenter son film Venom, centré sur l'ennemi de Spider-Man. Il est décrit comme l'un « des personnages les plus énigmatiques, complexes et méchants de Marvel », renvoyant Thanos et ses petites pierres colorées à la cour de récré. Tom Hardy y tient le rôle principal.

Et puisque nous parlons de superhéros, Shazam arrive (rien à voir avec le logiciel permettant d'identifier des chansons). Plutôt qu'un long discours, voici le pitch : « Billy Batson, un adolescent, devient le superhéros Captain Marvel lorsqu'il prononce ce mot magique : "Shazam!". Ses capacités sont la combinaison des pouvoirs de six dieux et héros de l'Ancien Monde, dont les initiales forment cette parole magique : la sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure ».



Venom à gauche, Shazam à droite

...le mot doux de Robin à Batman, Aquaman se la coule douce

Dans Titans, Robin reprend du service, mais visiblement sans Batman. Et n'essayez pas de lui demander où est l'homme chauve-souris, car la réponse sera expéditive : « Fuck Batman ». Il ne sera pas seul, car d'autres superhéros viendront lui tenir compagnie.

Warner Bros ne s'arrête pas en si bon chemin et a aussi mis en ligne la bande-annonce d'Aquaman, que l'on a déjà pu apercevoir dans Justice League. « Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants d'Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière ». Au cinéma le 19 décembre 2018.

L'espace et ses dangers dans The First et Nightflyers

Hulu met à l'honneur Sean Penn dans la série The First, qui sera disponible sur la plateforme à partir du 14 septembre. Il sera question de la vie des premiers colons de Mars, mais aussi de leur famille et de l'équipe au sol chargée de les aider au quotidien. Mais, « chaque fois que les gens s'aventurent dans l'inconnu, il y a un coût » rappelle la voix off.

L'espace intéresse décidément toujours autant les réalisateurs, la preuve avec Nightflyers. Dans ce thriller, nous suivons une équipe de scientifiques à bord du vaisseau spatial le plus avancé jamais construit par les humains. Ils entreprennent un voyage pour trouver d'autres formes de vie et essayer de sauver l'humanité... La série est inspirée de l'œuvre Le Volcryn de George R.R. Martin.

Exfiltration dans 22 Miles, infiltration dans Overlord

Mark Wahlberg incarne un officier d’élite du renseignement américain dans 22 Miles (il ne s'agit pas du tout d'une suite de 8 Mile). Il va devoir exfiltrer un policier détenant des informations sur une prochaine attaque visant les États-Unis : « Ils vont être traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le pays ». Pour savoir les embuches qu'ils vont rencontrer sur un trajet de 35 km il faudra attendre le 29 août.

Overlord est la prochaine production de J.J. Abrams... avec comme un arrière-goût de Wolfenstein : « À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes américains est lâché derrière les lignes ennemies pour une mission cruciale. Mais en approchant de leur cible, ils commencent à réaliser qu'il y a plus qu'une simple opération militaire à effectuer dans ce village occupé par les nazis ». D'étranges expériences sont en effet menées sur place. La bande-annonce est accompagnée de quelques mots clés : « Peur, Chaos, Démence, Furie, Horreur, Folie, Rage, Ravages, Terreur ». Dans les salles obscures le 21 novembre.

Deux légendes sur grand écran : Alita et Freddie Mercury

La 20th Century Fox revient sur Alita : Battle Angel, une adaptation du manga Gunnm de Yukito Kishiro. Le scénario est écrit par James Cameron (Terminator, Trues Lies, Avatar) et le film réalisé par Robert Rodriguez (Une nuit en enfer, Sin City) : « Au vingt-sixième siècle, un scientifique sauve Alita, une jeune cyborg inerte abandonnée dans une décharge. Ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines et le monde complexe dans lequel elle se trouve, afin de protéger ses nouveaux amis contre les forces sombres lancées à sa poursuite ». Au cinéma le 26 décembre.

En attendant sa sortie le 31 octobre, le studio a aussi mis en ligne une bande-annonce pour le biopic Bohemian Rhapsody. Comme on le devine facilement, ce film retrace la naissance et la vie du groupe Queen et de son chanteur emblématique : « Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique ».

Puppets sous tension, Robin des Bois revient encore une fois

Metropolitan dévoile un film pour le moins étrange : Carnage chez les Puppets. Le film mélange acteurs et images de synthèses et n'est donc pas sans rappeler Roger Rabbit. Mais « attention, ceci n’est pas un film pour enfants ! » prévient le studio. L'histoire se déroule dans les bas-fonds de Los Angeles où humains et marionnettes (puppets) vivent ensemble : « Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du "Happy Time Gang", une émission de marionnettes très populaire ».

Taron Egerton laisse tomber le tailleur des Kingsman pour revêtir le costume de Robin des Bois dans cette nouvelle adaptation d'Otto Bathurst. Nous lui devons notamment The National Anthem, le premier épisode de la série Black Mirror. Ce film est produit par Leonardo DiCaprio, tandis que Jamie Foxx (Petit Jean) et Jamie Dornan (Will Scarlet) sont également au casting. Cette (très) libre et moderne version de Robin des Bois sera à l'affiche le 28 novembre.



Carnage chez les Puppets à gauche, Robin des Bois à droite

Utilisez la carte Libéré de prison dans Évasion 2 et Espen

Ray Breslin (Sylvester Stallone) est un spécialiste de l'évasion, y compris dans les prisons les plus sûres du monde. Il revient pour de nouvelles aventures dans Évasion 2, sans Arnold Schwarzenegger : « Un de ses associés est kidnappé par une mystérieuse organisation et envoyé dans une prison secrète high-tech, HADES où d’autres maîtres de l’évasion sont également enfermés. Ray décide de lui porter secours, mais le défi est d’autant plus grand que cette fois-ci, avant de sortir de la forteresse inviolable, il faudra réussir à la pénétrer ». Il n'est visiblement pas prévu de la sortie au cinéma, seulement en DVD à partir du 20 août en France.

Ce sera également la date de sortie d'Espen : le gardien de la prophétie. L'histoire se déroule en d'autres temps et lieux, dans un monde peuplé de magie. Voici le pitch : « Selon une ancienne prophétie, si l’héritière du trône n’a pas trouvé mari lors de son dix-huitième anniversaire, elle sera enlevée par un être maléfique. Mais Kristin, la jeune et indépendante fille du roi, ne croit pas à ces légendes. Elle repousse tous ses prétendants et s’enfuit la veille de son anniversaire. Craignant le pire, le roi promet gloire et fortune à qui lui ramènera Kristin. Alors que prince et chevaliers se lancent à sa poursuite, c’est Espen, un jeune fermier, qui retrouve sa trace, au-delà du Royaume des Hommes, dans une lointaine contrée peuplée de créatures magiques ».

Alad'2 et Godzilla II - Roi des Monstres... même combat ?

Kev Adam (également au casting de L'Espion qui m'a larguée) reviendra dans Alad'2 le 3 octobre. L'histoire (vous êtes sûr de vouloir lire la suite ?) est la suivante : « Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise ». Pour rappel, Les Nouvelles Aventures d'Aladin avait obtenu un score de... 2,6 sur 10 sur IMDb.

Passons aux mastodontes destructeurs avec Godzilla II - Roi des Monstres, qui aurait aussi pu/dû s'appeler Godzilla II : Le Bal des Monstres : « L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu ». Dans les salles obscures le 20 mars 2019. Rassurez-vous, c'est la dernière fois pour aujourd'hui qu'il faudra sauver l'humanité.

Le plein de séries : Doctor Who, Maniac, Désenchantée, etc.

Passons à quelques bandes-annonces pour des séries à succès. Une courte vidéo pour la 11e saison de Doctor Who a été mise en ligne par la BBC. Pour rappel, cette 13e régénération du Docteur est désormais incarnée par l'actrice Jodie Whittaker. La 9e saison de The Walking Dead se dévoile également, en attendant qu'elle débarque en octobre.

Comme toujours, Netflix a été particulièrement actif ces derniers jours. Commençons par la série The Good Cop (21 septembre) sur des enquêtes policières en famille. Même date de sortie pour la série Maniac avec deux têtes d'affiche de renom : Emma Stone et Jonah Hill. Voici le pitch : « l'histoire d'Annie Landsberg et d'Owen Milgrim, deux inconnus qui participent aux derniers essais cliniques d'un mystérieux traitement pharmaceutique. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu ».

Continuons avec The After Party sur la vie d'un rappeur tentant de devenir une star, mais dont la carrière semble finie avant d'avoir commencé (24 août). De nombreux extraits de la série Désenchantée de Matt Groening (Les Simpson et Futurama) ont également été mis en ligne en attendant le 17 août. Enfin, une vidéo pour la deuxième saison d'Ozark (31 août), d'Iron Fist (7 septembre) et Castelvania (26 octobre) sont également disponibles.

Après The Human Centipede, voici The Onania Club

Pour finir, Six Entertainment Company à mis en ligne un teaser pour The Onania Club, le prochain film de Tom Six. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que nous lui devons notamment la trilogie The Human Centipede. La nouvelle réalisation ne joue pas du tout sur le même registre, elle promet néanmoins d'être tout aussi dérangeante, c'est du moins ce que laisse entrevoir la bande-annonce (que l'on vous laisse découvrir).

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.