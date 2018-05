La commission des lois, saisie pour avis, a terminé l’examen du projet de loi contre les fausses informations (« fake news »), en s’inspirant largement de l’avis du Conseil d’État. En attendant le passage en hémicycle le 7 juin, le texte sera examiné en commission des affaires culturelles la semaine prochaine.

Sur le texte qui fut révélé dans nos colonnes, les députés de la commission des lois ont adopté en tout trente amendements. 17 n’ont pas été soutenus, et 23 rejetés. Quelles ont été les modifications suggérées ?

Dans un inventaire à la Prévert, Naïma Moutchou, rapporteure du texte, a fait évoluer le périmètre de l’article L.97 du Code électoral, qui prévoit aujourd’hui que « ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ». En adoptant son amendement CL68, l'incrimination a été étendue à l’auteur d’une « fausse information ».

Si le texte perdure, il reviendra donc au juge de bien faire la distinction.

Un autre de ses amendements, le CL69, sera sans doute utile puisqu’il est censé clarifier ce qu’est une fausse information. Il s’agit de « toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable ».

Explications de la rapporteure : « Plus large que la notion de "fausse nouvelle", la "fausse information" vise les informations dépourvues de tout élément de fait contrôlable de nature à les rendre vraisemblables. Elle n’a donc ni pour objet, ni pour effet, d’attraire dans cette catégorie juridique des opinions ou des articles satiriques ».

L'enjeu est d'« éviter qu’une atteinte disproportionnée puisse être portée à la liberté d’expression », sachant que « la lutte contre les fausses informations serait circonscrite aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de telles informations procède de la mauvaise foi » (c’est d’ailleurs une précision apportée par l’amendement CL80).

Inspiré par l’avis du Conseil d’État, un autre de ses amendements définit plus précisément le point de départ de la période qui imposera une obligation de transparence des plateformes (identité, montants perçus des sponsors, nom des débiteurs, mais également le siège social et l’objet social des annonceurs déclarés, cf. amendement CL60 et CL75).

Cette période débutera trois mois avant le premier jour des élections générales, à l’exclusion donc des élections partielles. La version initiale de la proposition de loi avait opté pour fixer ce départ au décret convoquant les électeurs, alors que sa diffusion n’obéit à aucun agenda précis.

L'aiguillon du droit européen