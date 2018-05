Les occasions manquées du Parlement européen face à Mark Zuckerberg

Mardi soir, Mark Zuckerberg apparaissait devant des eurodéputés pour répondre à de nombreuses questions. Décevante sur le fond, cette conférence a surtout montré les dysfonctionnements du Parlement européen, dont Facebook a profité.

L'issue surprend peu, mais elle déçoit. Pendant plus d'une heure, Mark Zuckerberg a rencontré les présidents des groupes du Parlement européen. Alors qu'il était sorti sans égratignure de sa double journée au Congrès américain, ce passage devant les parlementaires européens était censé être un exercice plus difficile, la vie privée étant un sujet autrement plus sensible sur le Vieux Continent.

Le scandale Cambridge Analytica (voir notre analyse), qui a remis en cause les discours naïfs de Facebook ces dernières semaines, et l'entrée en application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai, étaient un terreau idéal pour obtenir plus de réponses de la société. Si Mark Zuckerberg ne répondait pas dans ce contexte, jamais il ne l'aurait fait.

Las, cette conférence a été l'occasion pour le PDG du réseau social de répéter son discours rodé devant le Congrès américain. La société a commis des erreurs sur la vie privée, de nombreuses mesures ont été prises, un grand ménage de printemps serait en cours parmi les vieilles applications et la plateforme mesurerait (enfin) son rôle démocratique, luttant désormais contre la désinformation et la diffusion de contenus terroristes. Avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Zuckerberg a donc réitéré ses excuses et annoncé une seule vraie nouveauté : une future fonction de nettoyage d'historique, calquée sur celle des navigateurs web. Elle permettra ainsi de voir les informations reçues par Facebook des sites et applications, de nettoyer ces informations du compte et de couper la collecte de ces informations par la suite, promet le PDG. Pour le reste, il a pu esquiver sans difficulté les questions les plus difficiles, aidé par les parlementaires eux-mêmes.

Front uni des eurodéputés, tirant tous azimuts