Bandes-annonces : Solo: A Star Wars Story, Mowgli, Charmed, Magmun et Première Année

Cette semaine, Han Solo est à l'honneur dans le film qui porte son nom. Entre La Fête des mères et Gueule d'ange, il est également question d'histoires de famille. Ces derniers jours ont été marqués par Mowgli, Première Année, L'École est finie, Lukas, Un couteau dans le cœur... sans oublier le reboot de Charmed et Magnum P.I.

Une affaire de famille remporte la Palme d'or

Ce week-end, le 71e Festival de Cannes fermait ses portes. Sous la présidence de Cate Blanchett, le palmarès 2018 a récompensé Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda qui a obtenu la Palme d'or. Le Livre d'image de Jean-Luc Godard obtient pour sa part la Palme d'or « spéciale ». Rappelons que Netflix était interdit de compétition.

BlacKkKlansman de Spike Lee repart avec le Grand prix, tandis que Capharnaüm de Nadine Labaki rafle le Prix du jury. Le Prix d'interprétation masculine revient à Marcello Fonte (Dogman), tandis que Samal Yeslyamova (Ayka) rafle la mise sur l'interprétation féminine. Deux scénaristes sont récompensés (ex æquo) : Jafar Panahi pour Trois visages et Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazzaro.

Cette édition a également été marquée par un discours poignant de l'actrice Asia Argento lors de cérémonie de clôture : « En 1997 j’ai été violée par Harvey Weinstein ici à Cannes. J’avais 21 ans. Ce festival était son terrain de chasse [...] Aujourd'hui, je souhaite prédire quelque chose : Harvey Weinstein ne sera jamais plus le bienvenu ici ».

L'histoire de Han Solo sur grand écran, le cerveau des enfants à la loupe

Après Rogue One: A Star Wars Story, c'est au tour de Solo: A Star Wars Story de débarquer dans les salles de cinéma dès demain. Il s'agit du second film dérivé de la saga Star Wars depuis son rachat par Disney. Comme son nom l'indique, il est centré sur Han Solo, et plus précisément sur sa jeunesse. Alden Ehrenreich occupe le rôle principal, autrefois joué par Harrison Ford.

Le Cerveau des Enfants est un documentaire sur l'apprentissage et l'émotion des plus jeunes : « une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. ».

Les mamans, les enfants et de relations compliquées

Changeons de registre avec La Fête des mères. « Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman... et ça va être notre fête ! ». Audrey Fleurot, Clotilde Courau et Olivia Côte sont au casting.

Enfin, terminons avec deux drames : Gueule d'ange avec Marion Cotillard et Manifesto avec Cate Blanchett. Dans le premier, il est de nouveau question d'une histoire de famille avec une mère et son enfant, mais avec une approche diamétralement opposée : « Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même ».

Manifesto est plus particulier. Voici son pitch : « Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuriste, dadaïste et situationniste que les pensées d’artistes, d’architectes, de danseurs et de cinéastes tels que Sol LeWitt, Yvonne Rainer ou Jim Jarmusch. À travers treize personnages, dont une enseignante d’école primaire, une présentatrice de journal télévisé, une ouvrière, un clochard… Cate Blanchett scande ces manifestes composites pour mettre à l’épreuve le sens de ces textes historiques dans notre monde contemporain ».

Avec Mowgli, il faut se satisfaire du nécessaire

Warner Bros a mis en ligne la première bande-annonce pour Mowgli d'Andy Serkis (Gollum dans Le Seigneur des anneaux et réalisateur avec Peter Jackson de la trilogie Le Hobbit). Dans cette énième adaptation du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, Rohan Chand incarne le jeune garçon, tandis qu'une pléthore d'acteurs de renom prêtent leurs voix aux différents animaux de la jungle : Andy Serkis (Baloo), Christian Bale (Bagheera), Benedict Cumberbatch (Shere Khan), Naomie Harris (Nisha) et Cate Blanchett (Kaa).

Metropolitan continue de dévoiler Hérédité, son prochain film d'horreur. L'histoire n'est pas originale pour trois sous : « Après la mort de leur grand-mère recluse, la famille Graham tente d'échapper à une effrayante hérédité ». Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple qu'elle le souhaiterait.

Charmed et Magnum reprennent du service... avec quelques aménagements

CW présente le reboot de... Charmed. L'histoire marche sur les pas de celle des sœurs Halliwell (Shannen Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano). Il est bien évidemment question de sorcellerie, du « Pouvoir des Trois », de monstres, etc. Les fans ne semblent pas spécialement convaincus puisque la vidéo de près de quatre minutes n'obtient que 2 800 « j'aimes » pour 4 800 « je n'aime pas ». La disponibilité est prévue pour cet autonome sur CW.

Continuons dans les retours surprenant avec Magnum P.I. Sans Tom Selleck, sans moustache et sans chemises à fleurs, le célèbre détective privé revient au cinéma sous les traits de Jay Hernandez (El Diablo dans Suicide Squad). Bien évidemment, l'action prend toujours place à Hawaï, Magnum se déplace évidemment dans une voiture de course rouge, tandis que les cascades et la musique de l'époque sont présentes. Pour le reste, on vous laisse la surprise dans la bande-annonce. Sur CBS à l'automne.

L'école vue par une prof et des étudiants en médecine

Dans Première Année, Thomas Lilti nous plonge dans de difficiles (et lointains) souvenirs pour certains : la première année de médecine. Vincent Lacoste et William Lebghil y incarnent deux étudiants qui vont tenter de passer cette première étape pour devenir médecin.

Continuons avec la comédie L'École est finie de Bérengère Krief. Il est toujours question d'école, mais nous passons de l'autre côté du miroir : « Quand Agathe Langlois, jeune professeur des collèges fraîchement titularisée, apprend qu’elle est envoyée à Trouilly-sur-Celles, tout s’écroule. Mutée en pleine campagne à 300km de chez elle, loin de sa famille, de Paris et de ses élèves du 16e arrondissement, la vocation d’Agathe va être mise à rude épreuve tout au long de cette première année d’enseignement ». Au cinéma en juillet 2018.

JCVD garde du corps, Vanessa Paradis reine du porno gay

Dans Lukas, Jean-Claude Van Damme reprend du service. Il incarne un ancien garde du corps enchainant les petits boulots afin d'élever sa fille de huit ans. Il « se retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission : infiltrer l’organisation d’un dangereux chef de gang flamand ».

Enfin, nous retrouvons Vanessa Paradis dans Un couteau dans le cœur. L'histoire se déroule à Paris, dans les années 70 : « Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie ».

Sense8, Petits coups montés, Rilakkuma et Kaoru sur Netflix

Comme toujours, Netflix est plutôt actif avec des bandes-annonces pour la première saison de la série Rilakkuma et Kaoru en stop motion (disponible au printemps 2019), l'épisode final de Sense8 (le 8 juin), un récapitulatif de la première saison de 13 Reasons Why maintenant que la deuxième est en ligne, un autre pour Glow (la saison 2 arrive le 29 juin) et enfin Petits coups montés (15 juin). Dans ce film, « deux assistants surmenés et sous-payés élaborent un plan pour se débarrasser de leurs effroyables chefs en les faisant craquer l'un pour l'autre ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.