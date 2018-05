Bandes-annonces : Deadpool 2, Blackkklansman, Bohemian Rhapsody, Nihtflyer et bien d'autres

Demain, Deadpool reprend du service, tandis que Vincent Lindon se bat contre la fermeture de son usine dans En Guerre. De très nombreuses bandes-annonces ont été mises en ligne ces derniers jours, notamment pour Blackkklansman, le biopic Bohemian Rhapsody, The Predator, Comment tuer sa mère, Searching et Nihtflyer.

Deadpool et Vincent London partent en guerre, chacun à leur manière

Deadpool revient demain, pour de nouvelles aventures toujours aussi déjantées : « L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts ». Le film obtient pour le moment une moyenne de 9,1 sur 10 chez IMDb.

Si vous préférez les drames français sur des faits de société, alors En Guerre pourrait vous plaire : « Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi ». Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey et Olivier Lemaire sont au casting. En Guerre est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes.

Un thriller amoureux et un film d'animation pour toute la famille

Dans Et mon cœur transparent, Julien Boisselier et Caterina Murino occupent les rôles principaux. Cette histoire est adaptée du roman éponyme de Véronique Ovaldé. Voici son pitch : « Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet instant précis. Elle s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette histoire c’est de découvrir la personne avec laquelle on vit une fois qu’elle est morte ». Bien évidemment, il va avoir quelques surprises.

Enfin, Tad et le secret du roi Midas sera également à l'affiche, pour toute la famille cette fois-ci : « Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or ».

Blackkklansman et Bohemian Rhapsody : de Spike Lee à Freddy Mercury

Du côté de bandes-annonces mises en ligne ces derniers jours, nous avons Blackkklansman de Spike Lee. L'histoire, tenez-vous bien, est inspirée de la vie de Ron Stallworth : « le premier officier de police afro-américain à avoir infiltré le Ku Klux Klan. Contre toute attente, l’agent Stallworth (John David Washington) et son partenaire Flip Zimmerman (Adam Driver) vont infiltrer les plus hautes sphères du Klan, afin de l'empêcher de prendre contrôle de la ville ». Blackkklansman est lui aussi présenté en compétition officielle à Cannes, et sortira le 22 août dans les salles de cinéma.

Passons maintenant à une légende du rock avec Freddy Mercury, chanteur de Queen, dans le biopic Bohemian Rhapsody : « Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique ». Sortie prévue pour le 31 octobre.

Mamma Mia : The Predator Go Again

Changeons de registre avec la comédie musicale Mamma Mia : Here We Go Again. Elle se dévoile davantage dans une seconde bande-annonce d'un peu moins de trois minutes. Il s'agit évidemment de la suite de Mamma Mia, toujours sur l’île grecque de Kalokairi et les chansons d'ABBA.

Dans un décor totalement différent (et bien moins paradisiaque), voici The Predator de Shane Black. L'histoire ? Toujours la même ou presque : « Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de sciences contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine ». Bref, des aliens, des soldats et de la baston entre les deux.

De l'horreur et de l'humour sur fond de meurtres

Plongeons plus profondément dans l'horreur avec Hérédité. « Après la mort de leur grand-mère recluse, la famille Graham tente d'échapper à une effrayante hérédité »... mais vous vous en doutez bien, elle ne pas réussir à s'en débarrasser aussi facilement, et cette malédiction n'est pas là pour délivrer des oursons à la guimauve. Au cinéma le 13 juin pour les amateurs du genre.

Continuons dans les histoires de familles avec... Comment tuer sa mère, après Comment tuer son boss, Comment tuer sa femme et d'autres « tutos » du genre : « Dans la famille Mauret, les trois enfants n'avaient certainement pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée... et dépensière ! Pour Nico, l'ainé, qui les entretient tous, c'en est trop ! Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi ». Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti et Joséphine Drai occupent les rôles principaux.

En apnée avec Lars von Triers et Gaspar Noé

Lars von Triers dévoile davantage The House That Jack Built avec Matt Dillon, Bruno Ganz et Uma Thurman. Voici le pitch de ce drame et/ou thriller au choix : « Un tueur en série solitaire, Jack, sévit dans l'état de Washington dans les années 1970 et 1980. Perfectionniste, surnommé « Monsieur Sophistication » en raison de sa maniaquerie, il cherche à commettre le crime parfait tout en considérant chaque meurtre en soi comme une œuvre d'art. Alors que la police le traque et s'apprête à l'arrêter, il se confie à un certain Verge en lui racontant son histoire coupée en 5 chapitres ».

Le film Climax promet également d'être particulier à plus d'un titre. Difficile de résumer la bande-annonce rythmée de la nouvelle réalisation de Gaspar Noé, alors voici son pitch énigmatique (à l'image de la vidéo) : « Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif ».

Le grand bain pour Canet et Poelvoorde, recherche numérique pour John Cho

Gilles Lellouche nous plonge rapidement dans Le Grand Bain avec un court teaser pour son prochain film : « C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins ». Leur sport : la natation synchronisée. « Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... » Au cinéma le 24 octobre avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde et Marina Foïs.

Dans Searching, Sony Pictures nous plonge dans les recherches d'un père (alias John Cho) pour retrouver Margaux, sa fille disparue. Il va se plonger dans son ordinateur et sa vie numérique pour tenter de trouver des indices. Un thriller des temps modernes, dont on attend maintenant de voir comment il est réalisé, et surtout à quel point il sera ou non proche de ce qu'il est possible de faire de nos jours.

Netflix toujours en forme : Luke Cage, 13 Reasons Why, Nightflyers, Sense8

Netflix a mis en ligne des bandes-annonces pour deux de ses séries à succès. Dans la première, Luke Cage revient après avoir lavé son honneur. Il est désormais « une célébrité dans les rues d'Harlem et sa réputation semble aussi indestructible que sa peau ». Il faudra attendre le 22 juin pour qu'il revienne sur petit écran.

Ensuite, Hannah Beker et Clay Jensen (avec le reste de la bande bien évidemment) sont de retour pour une deuxième saison de 13 Reasons Why. La bande-annonce nous explique que « Hannah n'était pas la seule » et que « les cassettes n'étaient qu'un début ». Sur la plateforme de streaming dès le 18 mai.

Netflix présente brièvement le thriller Nightflyers inspiré du célèbre roman de George R.R. Martin (intitulé Le Volcryn en français) : « Un groupe hétéroclite de scientifiques et d'explorateurs embarque dans le vaisseau le plus moderne de l'Histoire pour entrer en contact avec des extraterrestres, seuls détenteurs des connaissances nécessaires pour sauver l'humanité d'une destruction imminente ». La date de sortie n'est pas encore précisée.

Netflix a également mis en ligne des vidéos pour la 5e saison d'Arrested Development, la 3e partie de Chasseurs de Trolls, la série Parfaite, et l'épisode final de Sense8 qui sera mis en ligne le 8 juin. Les bandes-annonces se trouvent dans la liste de lecture ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.