Firefox 60 est là : Web Authentication, gestion des cookies, Modules ES6 et Policy Engine

Après une longue période d'attente, l'API Web Authentication débarque dans Firefox. Une première grande avancée pour la connexion sécurisée et simplifiée en ligne. Mais Firefox 60 apporte bien d'autres nouveautés.

Comme prévu, une nouvelle version de Firefox est disponible aujourd'hui, la 60. Il s'agit d'une édition longue durée (ESR), au support plus long. De cette mouture, beaucoup retiendront l'introduction d'articles mis en avant via une offre publicitaire et le service Pocket, racheté par Mozilla en février 2017. Elle ne se limite pourtant pas à cela.

Cette nouvelle source de revenus pour la fondation, qui doit l'aider à moins dépendre d'acteurs comme Google, a de toute façon été pensée de manière à préserver la vie privée des utilisateurs et peut être désactivée à tout moment. De plus, elle ne concerne que les États-Unis pour l'instant.

Web Authentication, Policy engine et gestion des cookies

La première grande nouveauté de Firefox 60 n'est pas spécialement mise en avant dans les notes de version. Elle est pourtant loin d'être anodine : il s'agit de l'API Web Authentication (WebAuthn). Comme nous l'expliquions récemment, ce standard permet d'utiliser une clé de sécurité USB, telles que les Yubikey, pour se connecter à des sites compatibles.

Autre avancée que nous évoquions en janvier, la mise en place du Policy Engine qui doit favoriser le déploiement et la gestion de parcs exploitant Firefox en entreprise. Une vidéo a été mise en ligne pour l'occasion.

La gestion des cookies et du stockage a également été revue, afin d'être plus claire et donner plus de contrôle à l'utilisateur. Dans la pratique, tout est désormais concentré dans la section Cookies et données de sites, alors qu'il fallait précédemment alterner entre Historique et Données des sites :



Firefox 59 / Firefox 60

Mozilla précise que Quantum CSS est désormais utilisé pour le rendu de l'interface et que la touche F9 peut être utilisée pour activer le mode de lecture Zen. La section consacrée à un nouvel onglet s'adapte quant à elle aux écrans larges, met en avant les éléments sauvegardés dans Pocket et propose plus de fonctionnalités pour réorganiser l'ensemble.

Petits ajustements et modules ES6

De petites retouches sont aussi présentes, comme une meilleure gestion de la vie privée autour de la caméra, une amélioration de l'audio pour WebRTC sous Linux, l'ajout de l'occitan, et autres correctifs de sécurité. On notera d'ailleurs que cette version est la première à ne plus reconnaître les certificats Symantec émis avant le 1er juin 2016.

La roadmap 2018 évoquait également l'arrivée du TCP Fast Open et de la Retained Display List pour Firefox 60, mais aussi des modules EcmaScript 6, permettant de réutiliser des portions de code plus simplement. Sous Android, il est surtout question de l'ajout du moteur CSS Stylo.

Pour rappel, les prochaines grandes nouveautés seront le Tab Warming attendu pour Firefox 61, le blocage de certaines publicités dans Firefox 62, les Web Components pour Firefox 63 et Web Render pour Firefox 64. Le tout sera accompagné d'ici peu d'un nouveau gestionnaire de mots de passe, Lockbox.