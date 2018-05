Stocker films et photos perso sur son ordinateur professionnel peut conduire au licenciement

La cour d’appel de Rouen vient de valider le licenciement d’une employée qui avait stocké plusieurs milliers de fichiers (films, photos personnelles...) sur son ordinateur professionnel. Les juges ont également pris en compte l’attitude de la mise en cause vis-à-vis de clients pour rendre leur verdict.

Secrétaire dans la même entreprise depuis près de six ans, Mme X est licenciée en juin 2014 pour « cause réelle et sérieuse ». Un motif suffisamment important pour justifier la rupture du contrat de travail, mais qui oblige en principe l’employeur à verser malgré tout une indemnité à son salarié (contrairement au licenciement pour faute grave).

Les reproches formulés à l’encontre de l’intéressée sont alors assez nombreux : retards et pauses à répétition nuisant à l’image de la société, refus de formation professionnelle, baisse de productivité...

Quelques jours avant de convoquer Mme X par lettre recommandée, l’employeur a surtout appris du professionnel chargé de remplacer les ordinateurs de l’entreprise que sa salariée l’avait appelé à plusieurs reprises, en se plaignant de ne plus retrouver les films qu’elle avait stocké sur sa machine. Il a donc ajouté l’utilisation abusive de cet appareil à la liste des griefs à l'encontre de la secrétaire.

Des dizaines de films et plusieurs milliers de photos personnelles