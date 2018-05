Suivez la conférence Build de Microsoft à 17h30

C'est ce soir que Microsoft donnera le coup d'envoi de sa conférence Build annuelle. Dédiée avant tout aux développeurs, elle permet à l'éditeur de dévoiler ses plans pour les mois suivants. Il avait d'ailleurs prévenu que l'avenir de Windows y serait abordé.

Dans une heure, Satya Nadella, PDG de Microsoft, montera sur une scène pour sonner le début des hostilités. L'évènement est toujours attendu par les développeurs, car la Build établit une carte des nouveautés à venir.

Environnement .NET Core, UWP, technologies du web et applications PWA, cloud ou encore intelligence artificielle seront immanquablement au programme. Bien que la conférence d'ouverture soit avant tout un récapitulatif par avance, l'évènement s'étale sur trois jours et propose divers ateliers et conférences plus techniques.

À ceux qui se poseraient la question, Microsoft devrait bien aborder l'avenir de Windows. Beaucoup actuellement ont des doutes : qu'est en train de devenir l'entreprise ? Les résultats financiers du groupe montrent une division cloud toujours plus importante, portée par un élan à deux chiffres depuis de nombreux trimestres consécutifs. Qu'en est-il alors du système d'exploitation ? Sans doute des réponses ce soir avec, pourquoi pas, des précisions sur la fameuse édition « Lean » apparue récemment.