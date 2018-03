Le récap' des bons plans du moment, semaine 10

Cette semaine, nous avons appris que Bleujour proposera des mini PC avec APU Ryzen V1000 et ports 10 GbE, tandis que la bataille entre Canal+, des FAI et TF1 continue de faire rage. Nous sommes également revenus sur le support de la technologie Google Cast dans VLC. La Team Bons Plans a continué à dénicher de nouvelles promotions.

Rue du Commerce propose ainsi jusqu'à 20 % de remise sur de nombreuses marques. Materiel.net baisse de 15 % le prix des cartes graphiques si vous achetez un PC sur mesure, ou propose 50 % de rabais sur un périphérique Roccat pour l'achat d'un PC gamer de la marque.

Les opérateurs et FAI ont décidé de relancer une vague de promotions. Chez Sosh, l'abonnement mobile + Livebox est ainsi proposé avec 15 euros de remise par mois, pendant un an. Free remet le couvert avec une Vente Privée de sa Freebox Crystal à 1,99 euro par mois, là encore pendant un an. Enfin, le forfait 30 Go avec appels, SMS et MMS illimités de RED by SFR passe à 5 euros par mois, sans limite de durée, via Showroomprivé.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :