Bandes-annonces : Mme Mills, Les Marrowbone, Le Retour de Mary Poppins et des filles larguées

Cette semaine, pas de science-fiction, mais un thriller, deux drames et une comédie sont à l'affiche. De nombreuses bandes-annonces ont été mises en ligne pour Action ou vérité, Le retour de Mary Poppins, Ralph 2.0, Larguées, Anon et une nouvelle adaptation de Fahrenheit 451.

Des secrets de familles

Cette semaine, le thriller Le Secret des Marrowbone nous plonge dans le monde de Jack, 20 ans, et de ses frères et sœurs plus jeunes que lui. Ils décident « de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge ». Le film est interdit aux moins de 12 ans. Les moyennes sont de 6,6 sur 10 chez IMDb et 6,1 sur 10 chez SensCritique.

Dans le drame Le jour de mon retour, nous retrouvons Colin Firth et Rachel Weisz incarnant le couple Donald et Claire Crowhurst. Afin de tenter de sauver son entreprise en vivant une aventure hors du commun, l'homme d'affaires anglais « décide de participer à la première course à la voile en solitaire pour remporter le grand prix. Soutenu par sa femme et ses enfants, il se lance alors dans cette incroyable odyssée à travers les mers du monde. Mais mal préparé et face à lui-même, Crowhurst rencontre très vite de graves difficultés ». Les moyennes sont respectivement de 6,2 et 5,2 sur 10.

Des arrivées inattendues

Eva est un autre drame, adapté du roman de James Hadley Chase portant le même nom. Isabelle Huppert tient le rôle principal : « Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte ».

Si vous préférez un ton plus léger et comique, Mme Mills, une voisine si parfaite vous tend les bras. Dans cette comédie, Pierre Richard prend les traits d'une vieille Américaine installée à Paris afin de piéger sa voisine Hélène (Sophie Marceau), une éditrice de romans à l'eau de rose. L'homme, déguisé en femme, va tenter de récupérer un tableau d'une grande valeur en devenant son ami(e). Problème, Mme Mills va devenir l'égérie d'un magazine, bouleversant grandement les plans établis, d'autant plus lorsque Hélène va découvrir le pot aux roses.

Action ou vérité ? Marie Madeleine veut jouer aussi

Universal Pictures a décidé de remettre au gout du jour un jeu bien connu des adolescents (entre autres) dans l'un de ses prochains films : Action ou vérité. Dans ce thriller, « un simple jeu innocent d’Actions ou Vérités entre amis se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose – commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer »... Un mélange entre Jumanji et Destination Finale ? Au cinéma le 2 mai.

Le studio a également mis en ligne plusieurs vidéos pour Marie Madeleine – oui « la » Marie Madeleine – dans les salles obscures le 28 mars, ainsi que Mamma Mia : Here We Go Again, la suite de Mamma Mia de 2008. La sortie de ce nouvel opus est programmée pour le 25 juillet 2018.

Mary Poppins et Ralph La Casse reviennent

Chez Disney, Mary Poppins fera son retour le 19 décembre au cinéma... pour « une toute nouvelle histoire », mais avec des personnages et un lieu que l'on connait bien. Plus de cinquante ans plus tard, la super nounou est cette fois-ci incarnée par Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada, Looper, Edge of Tomorrow) et reprendra donc du service auprès de la famille Banks.

Et puisque c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, le studio a également mis en ligne une vidéo pour Ralph 2.0. Sans surprise, Ralph La Casse et Vanellope von Schweetz reviennent pour de nouvelles aventures à l'heure d'Internet et du Wi-Fi. Une fois sur le réseau des réseaux, les deux amis vont découvrir une nouvelle ère numérique pleine d'aventures, de « machins », de « fake news », de « top » surprenants et de chatons évidemment.

Des filles larguées, la fin de la vie privée dans Anon

Pathé dévoile de son côté Larguées d'Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin et Camille Chamoux pour ne citer qu'elles. « Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n'roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part sur l'urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu'elles se sont donnée est simple, "sauver maman" et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l'île de la Réunion ». Au cinéma le 18 avril.

Une bande-annonce pour Anon, dont Netflix a acquis certains droits, est également disponible sur de nombreuses chaines non officielles. Clive Owen et Amanda Seyfried sont à l'affiche, sous la houlette de Andrew Niccol (Bienvenue à Gattaca, Lord of War, Time Out). Voici le pitch : « Dans un futur proche, la fin de la vie privée et de l'anonymat a permis d'éradiquer le crime. Quand un détective croise la route d'une femme qui ne devrait pas exister, il réalise que la criminalité n'a pas réellement disparu... ».

Netflix fait le plein de séries

Comme chaque semaine ou presque, Netflix est relativement actif sur les publications de bandes-annonces. Ces derniers jours, il était ainsi question de la 6e et dernière saison de House of Cards, avec Claire Underwood (Robin Wright) au pouvoir. Elle prévient : « ce n'est que le début ». Dénouement à l'automne.

Dès le 23 mars, la série O Mecanismo s'intéressera au « plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil ». Dans trois jours, The Outsider nous plongera dans le Japon d'après-guerre : « un soldat américain prisonnier s’intègre dans l'univers obscur des yakuzas, et rembourse sa liberté en adoptant leur mode de vie ».

Le 12 mars, ce sera au tour d'Annihilation : « Lorsque son mari disparaît au cours d'une mission secrète, une biologiste se joint à une expédition dans une région mystérieuse, bouclée par le gouvernement américain ». Un mois plus tard, Perdus dans l'espace sera disponible : « les membres de la famille Robinson sont envoyés dans l'espace afin d'y établir une nouvelle colonie. Mais au cours de leur expédition, un incident les contraint à un atterrissage forcé sur une planète inconnue ».

Enfin, HBO diffusera au mois de mai le film Fahrenheit 451, évidemment inspiré du célèbre roman de Ray Bradbury. Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.