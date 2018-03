Plongée dans le monde des voleurs de mots de passe, de vieux bricolages efficaces

Des assemblages improbables aux produits rutilants, les voleurs de mots de passe ont toujours la côte auprès de certains criminels du Net. Simples d'utilisation, ils posent pourtant nombre de problèmes aux équipes de sécurité qui veulent leur mettre la main dessus. Entretien avec Paul Jung, un chercheur qui les a suivi à la trace.

Il y a des logiciels qui survivent au temps et aux modes. Parmi eux, les voleurs de mots de passe font figure de vétérans. Dans une conférence à la Botconf, début décembre (voir notre compte rendu), le chercheur en sécurité Paul Jung a présenté une étude de ces outils, à la fois très simples et robustes, toujours capables de récupérer de grandes quantités d'identifiants sans être immédiatement repérés par les antivirus.

Sa recherche a été menée dans le cadre du centre de réponse à incident (CERT) d'Excellium, qui travaille pour le monde luxembourgeois des banques et assurances. Si ces voleurs de mots de passe peuvent occuper l'équipe, ils ne représentent pas un grand intérêt en termes de sécurité. « Les campagnes visent tout le monde. Si elles fonctionnent, l'outil vole des mots de passe puis sort. Il n'y a pas de menace plus grande que cela. Il est tout de même intéressant de rapidement détecter ces campagnes et de les terminer » nous explique le spécialiste.

L'étude se concentre sur les logiciels pour ordinateurs, les mobiles étant hors de son champ. Ils sont capables de subtiliser les identifiants dans les navigateurs, dans des fichiers de configuration (voire le registre Windows), des portefeuilles de crypto-monnaies ou encore des numéros de série. Paul Jung en liste une vingtaine, des plus artisanaux aux plus élaborés, leur conception et revente étant devenues une activité en soi.

De vieux outils à la diffusion très classique