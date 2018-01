Emmanuel Macron veut légiférer contre les « fake news »

Afin de lutter contre les « fake news » qui se propagent notamment via les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a annoncé hier qu’un projet de loi serait « prochainement déposé » afin de « protéger la vie démocratique » en période électorale. Le chef de l’État a également promis un renforcement, courant 2018, des pouvoirs du CSA.

« Il n’a jamais été aussi facile de se prétendre journaliste » a regretté le président de la République, mercredi 3 janvier, à l’occasion de ses vœux à la presse.

« Des plateformes, des fils Twitter, des sites entiers inventent des rumeurs et des fausses nouvelles qui prennent rang aux côtés des vraies » a poursuivi Emmanuel Macron, pour qui ce phénomène relève d’une « stratégie – une stratégie financée – visant à entretenir le doute, à forger des vérités alternatives, à laisser penser que ce que disent les politiques et les médias est toujours plus ou moins mensonger ».

Pointant du doigt les « puissances qui s’amusent en quelque sorte des faiblesses de la démocratie », le chef de l’État a promis que de nouvelles mesures seraient prises « dans l’année qui s’ouvre ».

Nouvelles règles pour les périodes électorales