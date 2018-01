QTS 4.3.4 disponible en version finale pour les NAS QNAP, le tour des nouveautés

Contrairement à ce que laisse penser son numéro de version, QTS 4.3.4 est une évolution importante de l'interface d'administration des NAS QNAP. Elle propose en effet de nombreuses améliorations pour les services existants, ainsi que plusieurs nouveautés.

Deux mois après la mise en ligne de la version bêta, QNAP propose la version finale de son interface d’administration QTS 4.3.4 (voir cette actualité). L'un des principaux changement est au niveau de la gestion du stockage.

Nouveau gestionnaire de stockage, des snapshots pour les NAS ARM avec 1 Go de RAM

Le constructeur explique avoir mis l'accent sur « la gestion en parallèle du stockage et de la protection par snapshots grâce à une interface utilisateur plus complète et plus intuitive. Les LUN et volumes de stockage sont plus clairement identifiés et toutes les versions des snapshots avec leurs dates respectives sont enregistrées avec précisions ».

L’autre gros morceau est l’arrivée des snapshots sur des NAS équipés d’une puce ARM avec seulement 1 Go de mémoire vive, alors qu’il était auparavant question de 4 Go au minimum pour en profiter. QNAP annonce aussi la mise en place d’un « "dossier partagé de snapshot" qui contient un seul dossier partagé sur un seul volume, ce qui réduit le temps nécessaire pour récupérer des dossiers individuels à quelques secondes à peine ».