Le récap' des bons plans du moment, semaine 1

Cette fin d'année aura été marquée par le #BatteryGate d'Apple, tandis que KPTI fait parler de lui en ce début 2018. De leur côté, les revendeurs sont relativement calmes en attendant le coup d'envoi des soldes d'hiver 2018. Dans tous les cas, la Team Bons Plans est sur la brèche.

En attendant les soldes qui débuteront mercredi prochain à partir de 8h précise, les revendeurs proposent quelques pourcent de remise sur une large partie de leur catalogue. Rue du Commerce baisse de 7 % le prix de certains composants PC et périphériques, tandis que Top Achat propose 5 % de moins sur son site. Même chose chez Materiel.net avec 7 % de réduction sur l'article le plus cher du panier.

Les joueurs peuvent d'ores et déjà profiter des nombreuses promotions proposées par les plateformes Steam et Uplay par exemple. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble des bons plans sur les consoles, jeux et jouets dans cette rubrique dédiée.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :