Selon le CNC, les revenus de la vidéo à la demande par abonnement ont doublé en 2017

Le CNC a rendu son rapport annuel sur le marché de la vidéo à la demande en France. 2017 aura été le théâtre d'un tournant important, puisque pour la première fois, les revenus issus des offres par abonnement (Canalplay, Netflix...) excèdent celles de la location.

Le marché français de la vidéo à la demande payante est florissant, si l'on se fie à la dernière étude du CNC en la matière. Comme chaque année, l'organisme a pris le pouls de ce mode de consommation des contenus vidéo et 2017 fut un cru plus qu'honorable pour les acteurs du secteur.

Davantage de films disponibles à la location

Dans son ensemble, la variété des contenus proposés via la VàD locative est en léger recul par rapport à l'an dernier. Le CNC a dénombré 36 309 programmes différents entre janvier et septembre 2017, soit 2,7 % de moins que l'an dernier à la même période. En moyenne, chaque mois, 24 000 vidéos en tous genres étaient disponibles au travers de la VàD.

Parmi eux, on retrouve une assez large majorité de films pour adultes, puisqu'ils représentent 47,9 % de l'offre. Le reste de la production cinématographique compte pour 38,2 % des contenus mis à disposition, et les programmes audiovisuels (documentaires, séries, spectacles...) pour 13,9 %. Il est à noter que dans le cas des séries, toute une saison n'est comptée que comme un seul titre.

La part des films est en nette augmentation. 10 630 titres étaient ainsi accessibles à la location en septembre dernier, contre seulement 10 252 l'an dernier ou 9 113 en septembre 2014. Parmi eux, on compte 3 270 œuvres françaises (+3,4 % sur un an) et 4 768 films américains (-4,4 % sur un an). La production européenne, hors France, compte quant à elle pour 16,3 % du total, contre 16 % un an plus tôt.