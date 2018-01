Replay : avancées médicales, épidémie Zika et voyage dans le temps

Ces dernières semaines, la télévision a listé les nombreuses avancées médicales de ces dernières années, s'est penchée sur l'épidémie Zika au Brésil et sur les implications morales du voyage dans le temps. Une vague de nostalgie l'a aussi traversée, avec une rétrospective sur les caméras Bolex.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos idées, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Braille sur smartphone, médias sociaux et Thomas Pesquet

Arte propose une pastille sur le braille à l'ère du smartphone, qui pose son lot de défis pour les personnes malvoyantes, malgré l'émergence des assistants vocaux. La chaine publie aussi une liste de lecture sur les volcans, avec deux documentaires et deux épisodes de Xenius sur leur réveil et les pierres précieuses. Une autre liste regroupe une série de quatre documentaires de 45 minutes sur nos amis les requins.

Le tube de Canal+ se penche sur les médias dédiés aux réseaux sociaux, à la manière de Brut ou Monkey. Un autre reportage est consacré aux applications pour retrouver le sommeil, quand le dernier se penche sur l'arlésienne de la régulation du Net par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), une lubie de l'institution, qui évoque l'idée depuis 1999.

Un documentaire plonge avec le beluga, une « espèce en déclin » décrite comme méconnue. Il est en ligne jusqu'au 21 février. France 2, lui, décolle avec Thomas Pesquet dans son « odyssée spatiale » racontée en images par l'astronaute (jusqu'au 9 janvier). RMC Découverte diffuse lui deux documentaires : l'un sur la conception du viaduc de Millau (disponible jusqu'au 12 janvier), l'autre sur la genèse et l'histoire de la Terre (jusqu'au 9 janvier).

Des innovations pour mieux guérir

Parmi ses séries, Arte a mis en ligne celle consacrée à cinq innovations médicales, complétées par des émissions dédiées à d'autres avancées scientifiques. Il s'agit pour bonne partie de remplacements d'éléments du corps, comme des nanoparticules de rouille, des os et cartilages artificiels ou encore une « peau artificielle et intelligente ».

Des projets numériques sont aussi mis en avant, comme l'utilisation thérapeutique de jeux vidéo, celle de la réalité virtuelle pour la chirurgie et l'avènement d'un patient virtuel pour aider les chirurgiens à s'entraîner avant de passer sur un humain.

Retour sur l'épidémie Zika (jusqu'au 7 février)

Dans un documentaire, Arte revient sur l'épidémie qui a touché le Brésil en 2015. Le point de départ : la multiplication de cas de malformations de nouveaux-nés, au crâne plus petit que la normale, du fait de l'arrêt du développement du cerveau pendant la grossesse. Avant tout transmis par un moustique, son émergence et son retrait resteraient en partie des mystères pour les scientifiques.

De premières patientes sont arrivées avec des démangeaisons et des urticaires. Les analyses de sang ont permis de trouver le virus, déjà apparu des décennies plus tôt en Ouganda. Le documentaire suit le travail minutieux de scientifiques pour comprendre le phénomène et déterminer les caractéristiques de l'épidémie.

Un cinéma unique avec les caméras Bolex (jusqu'au 19 janvier)

Dans les années 20, l'ingénieur suisse Jacques Bolsey conçoit la caméra Bolex, destinée à démocratiser le cinéma en ciblant les amateurs. Le documentaire suit son arrière-petite-fille dans la découverte de son héritage... d'abord considéré comme « poussiéreux », avant qu'elle ne comprenne l'ampleur de sa découverte.

Elle rencontre plusieurs spécialisés ayant collectionné ou exploité ces caméras. L'émission, d'une narration très présente, se suit comme un voyage dans le passé du cinéma... largement agrémenté d'images d'archives.

La morale du voyage dans le temps

BiTS d'Arte consacre son dernier épisode au voyage dans le temps, aux boucles temporelles et aux manipulations de sa perception. Cette fois, la question est l'intégration quasi systématique de questions morales dans ces récits. De Retour vers le futur à Evil Dead 3, l'émission explore les variantes des traversées du temps.

L'équipe discute avec le philosophe des sciences Étienne Klein et l'écrivain Mickael Moorcock (Cycle d'Elric). Ce dernier assume d'ouvrir des questionnements aux lecteurs, censés apporter leurs propres interrogations et réponses au fil de ses œuvres.