Haven : une application Android de surveillance, respectueuse de votre vie privée

Haven est une application permettant de transformer un smartphone Android en centrale de surveillance, « sans compromettre votre vie privée » promettent Edward Snodwen et ses créateurs.

Le Guardian Project et Freedom of the Press Foundation viennent de lancer l'application Haven mise en avant par le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui est aussi l'actuel président de la seconde entité. Le but est de vous proposer « un moyen de protéger vos espaces et biens personnels sans compromettre votre vie privée ».

Et votre smartphone babyphone respectueux de votre vie privée

L'équipe en charge du projet explique que Haven « transforme n'importe quel téléphone Android en un détecteur de mouvement, de son, de vibration et de lumière, à la recherche d'invités inattendus et d'intrus indésirables ». Elle exploite pour cela les capteurs présents sur le smartphone.

Elle peut ainsi transformer un appareil mobile en babyphone ou en caméra de vidéosurveillance, mais avec le respect de la vie privée en ligne de mire. Elle pourrait également être utile aux journalistes, aux défenseurs des libertés et aux personnes menacées ne souhaitent pas exposer leur vie privée sur Internet par l'intermédiaire d'objets connectés (dont la sécurité laisse trop souvent à désirer).

Signal pour les notifications, Tor pour l'accès à distance

Accéléromètre, caméra, microphone, capteur de lumière et de chargement de la batterie sont autant de paramètres surveillés par l'application et archivés dans un journal de bord, stocké en local sur l'appareil.

Les données (images, vidéos, sons, log, etc.) peuvent être consultées à distance, via le réseau Tor si vous le souhaitez. L'application permet de définir les capteurs que vous souhaitez utiliser et les seuils de sensibilité. En cas de détection, un message (par SMS ou via signal) peut être envoyé au numéro de votre choix.

Il ne s'agit pour le moment que d'une version bêta, disponible pour Android. Vous pouvez la télécharger sur le Play Store de Google ou bien récupérer le fichier APK sur la page GitHub du projet. Le code source est diffusé sous licence GPLv3.