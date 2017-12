De Bitcoin à Zcash, notre anti-sèche de Noël sur les crypto-monnaies les plus populaires

Si jadis, Bitcoin était la seule crypto-monnaie en circulation, ces dernières années leur nombre s'est multiplié. Certaines sont tombées rapidement dans l'oubli, d'autres affichent au contraire une robustesse inattendue. Cette fin d'année placée sous le signe de l'explosion suivie d'une brusque chute de leur valeur est tout indiquée pour faire le point.

Alors que les repas de fêtes de fin d'années approchent, vous devez vous préparer sur toutes les questions du moment. Outre ce qui concerne la gestion de l'hygiène numérique, il risque très fortement d'être question de crypto-monnaies, surtout avec la baisse surprise de ces derniers jours. Nous avons donc préparé un petit bilan vous permettant d'être à jour.

Selon Coinmarketcap, il y a aujourd'hui plus de 1 370 crypto-monnaies différentes en circulation. Un nombre inimaginable il y a quelques années, parmi lequel on retrouve des idées saugrenues comme le MacronCoin (oui, vraiment), ou l'Useless Ethereum Token. On y trouve aussi pas moins de 100 monnaies ou jetons dont la valorisation sur le marché gravite autour des 100 millions de dollars, et même une trentaine ayant atteint le milliard de dollars, des sommes considérables.

Il serait bien trop long d'en faire une liste complète, nous en avons donc sélectionné une douzaine parmi les plus populaires. L'idée derrière cet article n'est pas de conseiller telle ou telle crypto-monnaie dans le but d'y investir de l'argent, pas plus que de prédire leur cours, mais seulement de dresser un état des lieux des différentes blockchains, afin d'essayer de comprendre le paysage actuel.

Notez au passage que si vous décidez d'investir ou de « boursicoter » dans le domaine des crypto-monnaies, les règles usuelles s'appliquent, et la chute des cours de ces derniers jours est là pour nous le rappeler : préservez vos économies, n'investissez que ce que vous pouvez perdre et ne croyez pas trop facilement les promesses de richesse facile.

Bitcoin , la pionnière

Impossible de parler de crypto-monnaies sans évoquer Bitcoin (BTC), la plus ancienne d'entre-elles, mais surtout la plus connue. Son principe a été révélé en 2008 par une personne se présentant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dont la véritable identité n'a jamais été découverte.

Plusieurs journaux se sont mis en quête de trouver qui il est réellement, mais leurs dernières tentatives ont permis de remonter jusqu'à un imposteur et à un Californien de 64 ans, roulant en Toyota Corolla qui n'avait aucune idée de ce qu'est « Bitcom ».

Bitcoin repose sur le principe de la blockchain, que nous avons largement décrit un précédent article. Il s'agit pour rappel d'un registre informatique décentralisé, ouvert, mais réputé infalsifiable. Toute modification dans ce registre réclame en effet un consensus provenant de ses utilisateurs, dont le poids du vote est déterminé en fonction de la preuve de travail, ou d'enjeu qu'ils fournissent.

Depuis 2009, la blockchain de Bitcoin fait son bonhomme de chemin. Elle enregistre depuis le début du mois de décembre une moyenne s'approchant de 400 000 transactions par jour, un nombre bien insuffisant pour espérer rivaliser avec des prestataires de paiement comme Visa, mais qui continue de croître régulièrement.

Plus que par son utilisation, c'est par sa valeur que Bitcoin fait parler. Mi-décembre, elle s'approchait des 20 000 dollars. Le 22 décembre, elle était d'environ 13 300 dollars, signifiant que l'ensemble des 16,74 millions de bitcoins en circulation a une valeur totale de près de 225 milliards de dollars. Soit un niveau comparable à celui de la trésorerie d'Apple.

Récemment, la blockchain de Bitcoin a dû faire face à un défi de taille : celui de l'augmentation de sa capacité. Limitée par la taille des blocs qui y circulent, elle ne peut gérer en théorie qu'environ 11 transactions par seconde, ce qui à l'échelle mondiale représente une part infime des échanges monétaires.

Pour comparaison, rien qu'aux États-Unis, les opérateurs de cartes de paiement (Mastercard, Visa...) ont géré 103,3 milliards de transactions en 2015, soit près de 3 300 par seconde. Et il ne s'agit là que d'un seul pays, sans compter les autres solutions existantes, comme les virements bancaires.

Évolution du nombre de transactions quotidiennes sur la blockchain de Bitcoin - Crédits : BitInfoCharts

Bitcoin fait appel à l'algorithme SHA-256 pour le « minage », nécessitant de faire appel à du matériel spécialisé (des ASICS) pour que cette tâche soit réalisée efficacement. Les blocs sur la blockchain de Bitcoin sont émis en théorie toutes les 10 minutes, avec une taille maximale de 1 Mo.

Actuellement, Bitcoin doit faire face à l'engorgement de sa blockchain, qui se traduit par une augmentation notable des frais nécessaires à l'envoi rapide d'une transaction. De 0,26 dollar en moyenne début 2017, ils sont passés à plus de 20 dollars un an plus tard, avec une pointe à 55 dollars le 21 décembre.

Plusieurs solutions ont été avancées pour permettre cette évolution de la blockchain, dont SegWit et Lighting Network. Les débats au sein de la communauté furent houleux, et ont donné naissance à un « fork » de Bitcoin, baptisé Bitcoin Cash.