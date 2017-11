Le régulateur allemand interdit les montres connectées pour enfants trop intrusives

La Bundesnetzagentur (BNetzA, équivalent allemand de l'ARCEP) a décidé d'interdire la commercialisation des montres dédiées aux enfants, du moins celles enrichies de fonctions d’écoute et de surveillance à distance. Selon le régulateur, plusieurs actions ont déjà été prises à l’encontre de vendeurs en ligne.

Les parents inquiets devront revoir leur prétention à surveiller à distance leurs enfants. Avec de tels équipements, explique Jochen Homann, président de l’agence fédérale des réseaux, « les parents peuvent utiliser ces montres pour écouter l’environnement de l'enfant sans être détectés via une application ». Or, au regard des textes en vigueur, « ces appareils sont considérés comme des équipements de transmission non autorisés ».

Les enquêtes du régulateur allemand « ont révélé, par exemple, que des parents les utilisaient pour espionner les enseignants en cours ». Ces montres, destinées aux jeunes de 5 à 12 ans, sont équipées d’une carte SIM et d’une fonction téléphonie. Avec une application dédiée, le correspondant peut alors surveiller à distance le porteur et ses proches sans qu’ils soient en mesure de détecter cette oreille électronique.

L'heure de la destruction de ces montres connectées