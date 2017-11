PC Shadow : un an après son lancement Blade veut passer la seconde (et à des GTX 1080)

Cela fera un an en décembre que les premiers PC « dans le Cloud » Shadow ont été livrés aux « early birds ». Après une levée de fonds de 51 millions d'euros en juin et de nombreuses « aventures », Blade veut ouvrir son service à tous avec de nouvelles offres, tout en récompensant ses premiers fans.

Fin juin 2016, la jeune société française Blade dévoilait sa solution pour « réinventer l'informatique grand public » à travers une offre de PC « dans le Cloud » : Shadow. Une solution dans la continuité d'offres comme Workspaces d'Amazon ou encore le Cloud Desktop d'OVH, mais avec quelques différences majeures.

Notre dossier sur Shadow, le « PC du futur » :

Shadow, une solution pensée d'abord pour les joueurs

Pour faire simple, vous disposez d'une machine sous Windows 10 Famille accessible depuis n'importe où avec un simple couple identifiant / mot de passe. Toute la puissance de calcul et le stockage sont dans des serveurs, votre écran ne fait qu'afficher le résultat sous la forme d'une vidéo.

C'est un peu comme si la tour de votre PC était placée dans un datacenter et que le câble HDMI de votre écran ainsi que les câbles USB de vos périphériques étaient remplacés par votre connexion internet. Mais malgré cela, la différence est presque imperceptible. Seul réel inconvénient : sans connexion internet, plus de PC à utiliser.

Comme nous l'avions analysé alors, il s'agissait surtout de miser sur une communauté de joueurs avec des machines puissantes équipées d'un CPU Intel Xeon (3C/6T), 12 Go de mémoire, 256 Go de stockage mais surtout d'une GeForce GTX 1070. Côté tarif, Shadow se veut attractif : entre 29,95 euros par mois pour un engagement annuel et 44,95 euros par mois pour un engagement mensuel. Pour rappel, une GTX 1070 se négocie aux alentours de 400 euros pièce, seule.

Le tout était rendu possible grâce à des partenariats avec ASUS, Intel et BSO (qui gère la partie réseau du service). Les serveurs devant accueillir les premières vagues de clients sont hébergés dans une salle dédiée chez Data IV dans le sud de Paris, ils bénéficient de deux connexions symétriques de 10 Gb/s.

Pour ce prix, l'utilisateur reçoit un boîtier lui permettant de profiter de son PC Shadow. Les premiers clients de la vague « early birds » ont eu droit à un modèle cubique numéroté, contenant un SoC AMD Serie-R Merlin Falcon (Excavator, GCN 3ème génération), deux Display Port, deux USB 3.0, deux USB 2.0, un duo casque/micro ainsi qu'un port réseau Gigabit.

Les promesses étaient alors nombreuses : pouvoir utiliser deux écrans en simultané, une définition 4K @30/60 Hz ou 1080p @ 144 Hz (sous réserve d'un débit suffisant). Le son 5.1 n'était alors pas supporté « mais ce sera possible via un développement futur ! » précisait alors la FAQ.

Passer de 500 à 100 000 clients, un défi à plusieurs niveaux

Pour séduire ses 500 premiers clients, Blade a concentré sa communication sur les équipes d'eSport, les youtubeurs/streameurs et autres sites de jeu vidéo. La société était présente à la Paris Games Week l'année dernière avant les premières expéditions en décembre. L'idée était alors de tester le modèle avant une expansion en mars à 3 000 personnes supplémentaires.

Comme l'on pouvait s'y attendre, le succès a été au rendez-vous. Et, comme souvent dans ce genre de cas, tout ne s'est pas passé comme prévu et tout a été bien plus compliqué que l'équipe ne l'espérait. Ici, c'est surtout la façon de réagir qui fait la différence. Et au fil des mois, Blade a montré sa capacité à reconnaître ses erreurs, apprendre, avancer et surtout évoluer assez rapidement.

Elle a donc fait évoluer son produit au niveau matériel et logiciel, tout en restant toujours assez proche de sa communauté. 51 millions d'euros ont été levés en juin dernier auprès des investisseurs de départ, mais aussi de nouveaux comme Laurent de la Clergerie (fondateur de LDLC). L'équipe est désormais composée de plus de soixante personnes, avec pour objectif d'internationaliser le produit et d'avoir 100 000 clients fin 2018.

Mais mener de front une forte croissance interne et des objectifs élevés n'est pas toujours simple : il faut intégrer les petits nouveaux, leur faire acquérir la culture de l'entreprise, mettre en place de nouveaux process... le tout en avançant, rapidement, et sans mettre de côté les clients. Gare au burn-out !

Conquérir l'Amérique

Pourtant, deux nouvelles vagues de livraisons ont été effectuées. Les clients Android, macOS et Windows ont été retravaillés pour permettre à ceux qui le veulent de s'affranchir du boîtier, et ces dernières semaines se sont concentrées sur deux points : le déménagement des locaux ainsi que la mise en place des nouvelles offres en vente directe.

Avant de débarquer au CES 2018, avec des bureaux et un data center flambant neuf sur la côte ouest, Blade veut faire de son Shadow un produit accessible à tous, à travers son site, mais aussi en partenariat avec Orange.

Et alors que ce « Shadow Next Gen » semble prêt à sortir de sa chrysalide, une conférence de presse étant organisée demain (pensez à suivre @next_labs), nous avons décidé de faire le point sur la situation de l'entreprise et les projets annoncés par Emmanuel Freund et ses équipes, notamment dans une vidéo diffusée vendredi.

Nouveau datacenter, offre sans boîtier et vente directe