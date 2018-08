Ryzen Threadripper 2900(W)X en précommande dès 699 euros : 12 à 32 cœurs, en 12 nm

En août 2017, AMD lançait ses Ryzen Threadripper avec 8 à 16 cœurs, inspirés de la gamme EPYC avec quatre canaux de DDR4 et une multitude de ports PCIe. Cette année, le constructeur va un peu plus loin, et se veut plus malin.

Après le renouvellement des processeurs Ryzen en avril, avec les modèles 2600(X) et 2700(X) à 6 et 8 cœurs, AMD fait de même avec son offre haut de gamme Threadripper. Mais cette fois, il s'agit de dépasser la simple mise à jour d'été. Le constructeur apprend également de ses erreurs.

Une nouvelle base pour les 2900X, mais une plateforme inchangée

Première chose : il n'y a plus de modèle équipé de 8 cœurs comme le précédent Threadripper 1900X. Celui-ci n'avait guère d'intérêt, si ce n'était de proposer des performances classiques sur une plateforme plutôt coûteuse.

Les 1920X/1950X laissent place aux 2920X/2950X qui bénéficient en partie de la baisse de prix de leurs prédécesseurs. Ils ne sont donc pas lancés à 799/999 dollars, mais 649/899 dollars, soit 699/949 euros. Architecture Zen+ oblige (voir notre analyse), les performances devraient être en hausse. AMD profite d'ailleurs du 12 nm pour grapiller quelques MHz.

La marque indique que cette gamme se destine aux « joueurs et passionnés », mais reste pragmatique dans ses chiffres : de tels CPU ne sont pas vraiment à l'aise dans les jeux, du fait de leurs fréquences limitées. Malgré l'existence d'un « Game Mode » dans son outil Ryzen Master, les résultats sont ici en retrait face à Intel. Mais ceux qui veulent jouer ET travailler sur des projets nécessitant un gros CPU pourraient y trouver leur intérêt.