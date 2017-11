Défaut de transparence des algorithmes : un député demande des comptes à l’administration fiscale

Comme bien d’autres administrations (Pôle emploi, CAF...), le fisc ne respecte pas encore ses nouvelles obligations de transparence relatives aux algorithmes servant à prendre des décisions individuelles. Un député a profité d’une audition à l’Assemblée nationale pour demander des explications à Bercy.

Afin d’approfondir les réflexions autour du logiciel Admission Post-Bac, qui devrait bientôt disparaître, l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) organisait jeudi 16 novembre, à l’Assemblée nationale, une table ronde intitulée « Les enjeux des algorithmes au service de l’action publique ».

Lionel Ploquin, Administrateur des données de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), fut ainsi invité à faire le parallèle avec les algorithmes utilisés par Bercy. « En ce qui concerne le calcul de l'impôt sur le revenu, on est dans une situation totalement différente puisque le résultat ne dépend absolument pas de la concurrence de bénéficiaires potentiels », a expliqué le haut fonctionnaire.

APB a en effet pour objet de désigner un attributaire « au regard d'un ensemble multiple de concurrents », ce qui signifie que « le résultat n'est pas stable dans le temps ». À ses yeux, le (contesté) programme d’affectation des bacheliers « créé du droit et comble quelque part les vides du droit ».

Alors que l’administration fiscale, elle, « coll[e] de façon extrêmement précise au droit. Et quand il y a des interstices dans la loi fiscale, il y a la doctrine. » Cette interprétation est d’ailleurs « systématiquement écrite quand elle est nécessaire », a souligné Lionel Ploquin.

« Je dis cela parce que ça conditionne la façon dont le ministère de l'Action et des comptes publics envisage la publicité et la transparence de l'algorithme – objectif que bien entendu nous partageons totalement » a poursuivi ce « relais » de l’Administrateur général des données, Henri Verdier. « Pourquoi ? Parce qu'il fonde la confiance que les usagers ont à l'égard de notre action. La transparence est absolument essentielle, mais on ne peut pas la concevoir de la même façon, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne APB. »

De nouvelles obligations de transparence qui restent lettre morte