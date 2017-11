La bêta gratuite de GeForce Now pour Mac disponible en Europe, comment ça marche ?

GeForce Now pour Mac est disponible à travers deux serveurs européens. Il s'agit pour le moment d'une bêta gratuite qui vous permettra de jouer à de nombreux titres depuis Battle.net ou Steam, quelle que soit la puissance de votre machine. Nous l'avons testé.

Au CES de Las Vegas, NVIDIA a annoncé un service de « Cloud Gaming » maison : GeForce Now pour Mac et PC. Celui-ci ne doit pas être confondu avec GeForce Now tel qu'il est disponible pour la console Shield TV puisqu'il est ici seulement question de louer une plateforme de jeu en ligne, où l'on peut utiliser les jeux que l'on possède.

Jouer dans de bonnes conditions sur n'importe qu'elle machine...

NVIDIA avait d'ailleurs évoqué la tarification du service, qui misait sur un paiement à la demande, dont on entend désormais peu parler. Espérons que d'ici le lancement final, le constructeur décidera de changer son fusil d'épaule sur ce point, ne serait-ce que pour être plus compétitif face à des solutions comme le PC Shadow de Blade.

Pour le moment, le service est de toute façon gratuit. GeForce Now pour Mac est en effet dans une phase de test, NVIDIA cherchant à analyser le niveau de charge sur ses serveurs. Et après un accès possible depuis le Canada et les USA, deux serveurs ont été ouverts en Europe.

Nous avons donc décidé de le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre. Nous avons utilisé un Mac Mini sous macOS High Sierra avec une ligne FTTH @ 100 Mb/s.