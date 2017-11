Bouygues Telecom : plus de 200 000 clients FTTH et hausse des bénéfices au 3e trimestre

Hier matin, le Bouygues présentait ses résultats en même temps qu'Iliad. Du coté de ses activités télécoms, le groupe a retrouvé les niveaux de rentabilité qui étaient les siens en 2011, avant l'incursion de Free Mobile sur le marché.

Chez Bouygues, les résultats de la branche télécoms ne sont plus une source d'inquiétude. Après plusieurs années de disette, marquées par l'arrivée de Free Mobile, quelques errements stratégiques et diverses restructurations, Bouygues Telecom retombe enfin sur ses pattes.

Une rentabilité en nette hausse

L'opérateur a réalisé un chiffre d'affaires de 1,293 milliard d'euros au troisième trimestre, en progression de 6,7 % sur un an. La partie réseau compte pour 1,095 milliard d'euros (+5 % sur un an) dont 299 millions d'euros pour la partie fixe (+9 % sur un an)

Avec ces recettes en hausse, la rentabilité suit naturellement. L'EBITDA au troisième trimestre atteint 335 millions d'euros, en progression de 16 % sur un an. La marge opérationnelle atteint quant à elle 10 %, pour un résultat net de 119 millions d'euros. Pour retrouver de tels niveaux sur un troisième trimestre il faut remonter à 2011, une époque où la concurrence était certainement un peu moins rude qu'aujourd'hui.