Microsoft Connect(); : toujours plus de multiplateforme pour les développeurs

Comme chaque année, Microsoft profite du mois de novembre pour réunir les développeurs à sa conférence Connect();. L’éditeur fait à peu près le tour de toutes ses technologies pour présenter ses nouveautés. Windows, Visual Studio, Azure et autres langages sont ainsi au programme.

Plus que d’autres conférences annules tenues par Microsoft, Connect(); s'adresse très clairement aux développeurs. Les conférences, sessions et autres ateliers sont conçus pour apporter des réponses concrètes aux problèmes et attentes soulevés par les utilisateurs. Et l’occasion bien sûr pour Microsoft de dévoiler une vision plus générale.

L’orientation des nouveautés ne surprendra cependant personne. Depuis plusieurs années, le message de l’éditeur est simple : multiplateforme. Sa stratégie de développement n’a plus rien de spécifique à Windows. Pour preuve, le traitement réservé à Visual Studio Code.

Visual Studio Code : nouvelle version 1.18, les fonctionnalités à venir