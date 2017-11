Bitcoin Cash peine à trouver son public malgré un nouveau hard-fork

La blockchain de Bitcoin Cash a fait l'objet d'un hard-fork cette semaine afin de mettre en place un nouvel algorithme de gestion de la difficulté pour le minage. Pendant ce temps, la communauté autour de Bitcoin s'inquiète d'une nouvelle envolée des frais de transaction.

Régulièrement, les différentes blockchains, y compris les plus utilisées, se mettent à jour afin de profiter de nouvelles fonctionnalités, ou bien pour corriger les quelques bugs qui peuvent y traîner. La dernière en date n'est autre que celle de Bitcoin Cash (BCH), qui gagne progressivement en popularité.

L'ajustement de la difficulté, un point crucial

Malgré tout, la blockchain de BCH souffre d'un mal bien particulier. Une grande partie des mineurs n'y sont présents que par intermittence, voguant entre le minage de Bitcoin (BTC) et de Bitcoin Cash, en fonction de la rentabilité du moment. Lorsqu'il est plus intéressant de miner du BCH, les mineurs affluent brutalement, et lorsque ce n'est plus le cas, ils retournent s'occuper de celle de Bitcoin.

Hashrate moyen par jour, en exahash/s (1018) - Crédits : BitInfoCharts

Le graphique ci-dessus, représentant le hashrate (c'est-à-dire la puissance de calcul mise à disposition par les mineurs) des blockchains BTC et BCH, met en évidence la situation. On retrouve plusieurs pics ponctuels où des mineurs de BTC ont bifurqué pendant un jour ou deux vers la blockchain BCH, avant de retourner à leurs premiers amours. Lorsque ce genre de raid survient, la puissance de calcul disponible côté BCH peut être multipliée par plus de cinq par rapport à la moyenne habituelle.

Cet afflux soudain, suivi d'un retrait tout aussi brutal n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement même de la blockchain. Un algorithme doit déterminer la difficulté des problèmes cryptographiques que doivent résoudre les mineurs pour valider un bloc de transactions. Il est donc important d'ajuster efficacement la difficulté afin que les énigmes ne soient ni trop faciles, ni trop compliquées à résoudre.

Dans le cas de BTC et de BCH, l'objectif est que le réseau parvienne à valider un bloc toutes les dix minutes environ. Dans le cas de Bitcoin, cet objectif est généralement atteint, même si l'on peut observer des déviations d'une ou deux minutes sur la moyenne d'une journée.

Temps moyen entre chaque bloc, en minutes - Crédits : BitInfoCharts

Pour BCH, les allées et venues brusques des mineurs s'accompagnent de deux effets. D'abord lorsqu'ils arrivent, pendant un certain temps, parfois plusieurs jours, les blocs sont trouvés plus rapidement que prévu (avec des moyennes d'un bloc par minute lors de certaines journées). L'algorithme revoit alors brutalement la difficulté à la hausse, et quand tous les mineurs partent, la blockchain se retrouve à avancer à raison de moins d'un bloc par heure, en attendant que la difficulté ne redescende à un niveau acceptable.

Un nouvel algorithme pour éviter le yo-yo