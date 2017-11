Renseignement : la surveillance par boite noire a débuté

À l’occasion d’une conférence organisée par le Grenoble Alpes Data Institute, le président de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement a indiqué que le dispositif des boites noires était activé depuis début octobre.

« Le contrôle du renseignement : comment concilier surveillance et respect des droits de l’homme ? ». C’est lors de cette conférence à l’intitulé alléchant, que Francis Delon, tête de la CNCTR, a révélé qu'une boite noire était activée « depuis plus d’un mois ».

C’est peu de le dire, l’article 851-3 du Code de la sécurité intérieure est celui qui a suscité le plus de questionnements, et de critiques, en particulier de flirter avec la surveillance de masse. L’expression malheureuse de « boites noires » avait d’ailleurs alimenté elle-même ces reproches. Elle avait pourtant été utilisée en toute bonne foi par un conseiller du premier ministre lors d’un échange avec la presse à laquelle nous participions, et ce peu avant le dépôt du projet de loi Renseignement.

Un spectre de données très généreux

Inspiré des systèmes embarqués dans les avions, ce conseiller voulait surtout signaler que les traitements du renseignement seraient inaccessibles aux intermédiaires chez qui elles sont installées. Un faux pas marketing qui a marqué le texte au fer rouge.

Il faut dire que le législateur s’est montré extrêmement généreux. Ce mécanisme autorise les services du renseignement à aspirer un volume par avance non défini de données de connexion (les « informations et documents ») auprès de n’importe quel intermédiaire en ligne (hébergeurs, FAI, opérateurs, services en ligne…).

Les métadonnées glanées viennent alors nourrir l’estomac d’algorithmes classés secret-défense avec l’espoir de détecter « des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste ». En clair, de l’écrémage à partir d’un océan de big data : on aspire une masse de données personnelles dans le sillage des internautes, pour espérer déceler une menace.

Si une telle menace est détectée, ce qui ne serait pas encore le cas, la CNCTR doit être saisie toujours pour avis simple par le premier ministre, avant que ne soient relevée l'identité de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont ensuite exploitées sur une période de 60 jours, « sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées », poursuit l'article L851-3 du CSI.

Le gouvernement a dû revoir sa copie

De l’aveu de Francis Delon, la CNCTR a été saisie avant l’été par Edouard Philippe, « un "travail de plusieurs mois" qui a nécessité de demander "au gouvernement de revoir sa copie" » relèvent notamment nos confrères de Libération.

La CNCTR est en effet compétente pour ausculter a priori sur la demande d’autorisation initiale prise par le premier ministre. Elle émet alors un avis (simple) tout en disposant « d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies », donc a posteriori.

La boite noire est déployée sur une durée de deux mois, donc jusqu'à la fin du mois. Ensuite ? Elle sera renouvelable autant de fois que nécessaire selon le même processus (autorisation du premier ministre, avis simple de la CNCTR, déploiement et contrôle).

La sortie de Delon est à rapprocher de la toute récente loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Selon la loi Renseignement, les boites noires ne devaient être mises en œuvre jusqu’à fin 2018, le gouvernement ayant en outre l’obligation de remettre un rapport d’évaluation au plus tard le 30 juin 2018, et ce, « pour apprécier l’utilité de cet outil et son caractère proportionné au regard de l’atteinte aux libertés publiques ».

La clause de revoyure repoussée de 2018 à 2020

Cette clause de revoyure a évidemment permis d’adoucir le versant anxiogène de cet aspirateur à métadonnées et donc facilité son acceptabilité lors du vote. Le 11 septembre 2017, surprise ! Dans le cadre de la toute récente loi sécuritaire d’Emmanuel Macron, l’exécutif a repoussé ces deux dates à 2020. Si quelques jours plus tard, la boite noire allait être activée suite à une demande d’autorisation émise par Édouard Philippe peu avant l’été, pourquoi donc avoir repoussé le terme de 2018 de deux années ?

On notera pour finir qu’une disposition aurait pu théoriquement réduire la voilure de ces traitements automatisés. Toujours dans sa première loi sécuritaire, le gouvernement avait fait adopter un autre de ses amendements pour obliger les personnes soumises une mesure de surveillance à déclarer aux autorités ses numéros d’abonnement et l’ensemble de ses « identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise ».

Ces éléments auraient pu être du caviar, au lieu et place de l’industrialisation de la surveillance via boites noires. On basculait d’une possible surveillance massive à du renseignement beaucoup plus chirurgical. Sur le terrain des droits et libertés fondamentaux, des fragilités constitutionnelles ont néanmoins conduit les parlementaires à abandonner de cette obligation de déclaration, laissant la boite noire seule sur scène.